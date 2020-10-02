В Киеве штурмом брали квартиру интернет-мошенника. Ранен полицейский

Полицейским пришлось штурмовать квартиру мошенника, обманувшего примерно 200 человек. Полиция пришла к нему домой с обыском, но злоумышленник выстрелил в полицейского. Его пришлось задерживать силами спецназа КОРД.

Об этом полиция Киева сообщает на своей странице в Facebook.

Штурм произошел в пятницу 2 октября днем в одном из домов на проспекте Григоренко в Дарницком районе

Полицейские пришли с обыском к подозреваемому. Дверь открыл мужчина. Полицейские представились, но мужчина не собирался их пускать, а выстрелил в одного из них. Злоумышленник забаррикадировался в квартире. Для его задержания пришлось ввести специальную полицейскую операцию. В результате спецназовцы КОРДа задержали стрелка.

Штурм квартиры мошенника в Киеве. Фото: Пресс-служба Нацполиции в Киеве

Раненного сотрудника киберполиции доставили в больницу.

Пистолет, предварительно – травматического действия, изъят. Правонарушителем оказался 25-летний киевлянин, он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, с ним проводятся следственные действия.

По информации Департамента киберполиции Нацполиции, задержанный предлагал организацию интернет-бизнеса "под ключ". Брал с клиентов от 27 до 60 тысяч гривен, а потом исчезал, так и не выполнив на взятые на себя обязательства. От действий мошенника пострадали более двухсот человек, а сумма ущерба составляет более 8 млн гривен.

Если до штурма злоумышленнику грозила статья ч. 3 ст. 190 (Мошенничество). После стрельбы в копа и спецоперации ему грозит еще и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины, нормы которой предусматривают лишение свободы до пяти лет.

Задержанный. Фото: Пресс-служба Нацполиции в Киеве

Как сообщали Українські Новини, в стране в последнее время увеличилось количество мошенничеств с использованием платежных карт. Они работают с помощью приложений.

Кроме того, стали известны приемы домушников, которые высматривают наиболее богатые квартиры, а потом помечают их особым образом.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости