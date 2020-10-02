подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
02 октября 2020, пятница, 20:12 9
Происшествия 2020-10-02T20:13:10+03:00
Українські Новини
В Киеве штурмом брали квартиру интернет-мошенника. Ранен полицейский

В Киеве штурмом брали квартиру интернет-мошенника. Ранен полицейский

Кира Молчанова
Киев, Полиция, Штурм, Мошенник, КОРД
Штурм квартиры мошенника в Киеве. Фото: Пресс-служба Нацполиции в Киеве
Штурм квартиры мошенника в Киеве. Фото: Пресс-служба Нацполиции в Киеве

Полицейским пришлось штурмовать квартиру мошенника, обманувшего примерно 200 человек. Полиция пришла к нему домой с обыском, но злоумышленник выстрелил в полицейского. Его пришлось задерживать силами спецназа КОРД.

Об этом полиция Киева сообщает на своей странице в Facebook.

Штурм произошел в пятницу 2 октября днем в одном из домов на проспекте Григоренко в Дарницком районе

Полицейские пришли с обыском к подозреваемому. Дверь открыл мужчина. Полицейские представились, но мужчина не собирался их пускать, а выстрелил в одного из них. Злоумышленник забаррикадировался в квартире. Для его задержания пришлось ввести специальную полицейскую операцию. В результате спецназовцы КОРДа задержали стрелка.

Штурм квартиры мошенника в Киеве. Фото: Пресс-служба Нацполиции в КиевеШтурм квартиры мошенника в Киеве. Фото: Пресс-служба Нацполиции в Киеве

Раненного сотрудника киберполиции доставили в больницу.

Пистолет, предварительно – травматического действия, изъят. Правонарушителем оказался 25-летний киевлянин, он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, с ним проводятся следственные действия.

По информации Департамента киберполиции Нацполиции, задержанный предлагал организацию интернет-бизнеса "под ключ". Брал с клиентов от 27 до 60 тысяч гривен, а потом исчезал, так и не выполнив на взятые на себя обязательства. От действий мошенника пострадали более двухсот человек, а сумма ущерба составляет более 8 млн гривен.

Если до штурма злоумышленнику грозила статья ч. 3 ст. 190 (Мошенничество). После стрельбы в копа и спецоперации ему грозит еще и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины, нормы которой предусматривают лишение свободы до пяти лет.

Задержанный. Фото: Пресс-служба Нацполиции в КиевеЗадержанный. Фото: Пресс-служба Нацполиции в Киеве

Как сообщали Українські Новини, в стране в последнее время увеличилось количество мошенничеств с использованием платежных карт. Они работают с помощью приложений.

Кроме того, стали известны приемы домушников, которые высматривают наиболее богатые квартиры, а потом помечают их особым образом.

Больше новостей о: Киев Полиция Штурм Мошенник КОРД

По-прежнему 13 лет. Заочный приговор Януковича суд оставил в силе
В пятницу в Киеве не добавилось школ, закрытых на карантин - 2 класса перевели на "дистанционку"
Новости
В Киеве штурмом брали квартиру интернет-мошенника. Ранен полицейский 20:12
ПФУ направил еще 1,1 млрд гривен на финансирование пенсий за октябрь 20:00 Инфографика
На Николаевщине работников хлебокомбината подозревают в хищении зерна из Госрезерва на почти 1 млн гривен 19:33
Дефицит врачей может грозить Донецкой области из-за ситуации с коронавирусом 19:27
В полиции сообщили подробности стрельбы на "Вокзальной": женщина с огнестрельным ранением отказалась от помощи 19:20
больше новостей
Часть украинцев могут выйти на пенсию досрочно: кто имеет право на льготные выплаты 05:30 Инфографика
В Украине могут переписать правила ПДД 05:30
Мы не в СССР и не под Кремлем: Кравчук ответил Грызлову на ультиматумы 22:42
Украинским полярникам увеличили размер суточных в 50 раз 22:08
В одной из школ Житомира заболели 30 педагогов, у троих выявили COVID-19 20:26
больше новостей
САП сдерживает ход дела расследования НАБУ о причастности мэра Белой Церкви Геннадия Дикого к коррупционной схеме 17:46
Часть украинцев могут выйти на пенсию досрочно: кто имеет право на льготные выплаты 05:30 Инфографика
Сергей Шахов. Фото: ВРУ
Луганщина в огне, власть – бездействует, — Сергей Шахов 20:44
Сенкевич и Чайка выходят во второй тур на выборах мэра Николаева, – соцопрос 14:00
В одной из школ Житомира заболели 30 педагогов, у троих выявили COVID-19 20:26
больше новостей
Химикус хочет через суд обязать Пашинского выплатить 1,5 млн гривен ущерба
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok