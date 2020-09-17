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17 сентября 2020, четверг, 05:16 5367
Общество 2020-09-17T06:06:48+03:00
Українські Новини
Квартирные воры придумали новые приемы. Как понять, что квартиру собираются обчистить

Квартирные воры придумали новые приемы. Как понять, что квартиру собираются обчистить

Кира Молчанова
Кража, Грабители, Ограбление, Мошенничество, Грабеж, Воры, ограбление квартир
Домушник. Фото: Pixabay
Домушник. Фото: Pixabay

В Украине участились картерные кражи. Причем арсенал домушников пополнился новыми приемами выслеживания неосторожных владельцев квартир: воры могут сделать так, что хозяева сами пустят злоумышленника и сначала не заподозрят.

О приемах, помогающих ворам обносить квартиры, рассказало издание "Сегодня".

Распространенный в последнее время прием воров – попасть в квартиру под предлогом чистки канализационных труб. Причем владельцы квартиры сами того не подозревая звонят по объявлению в некую службу, которая якобы чистит канализацию – подобные объявления не сложно найти на дверях многих киевских многоэтажек. По вызову приходит "сантехник", которому не составит труда "оценить" богатство квартиры и сложность замка, а если повезет – время, когда хозяев нет дома.

Понять, что квартиру собираются "брать", можно по секретным воровским меткам. Так римская цифра "II" означает богатый дом, а латинская "W" – что ночью в квартире никого нет. А небольшой крестик, нарисованный мелом на дверях, говорит о том, что хозяева в отпуске.

Такие метки воры оставляют недалеко от двери накануне кражи. Заметить такой знак достаточно сложно.

Один из вариантов обезопасить квартиру – установить несколько замков. Большинство обычных замков воры могут вскрыть за три минуты. Если замков 2-3, то злоумышленникам придется сложнее.

"Два-три замка это минимальное количество – если вы хотите себя обезопасить. Их вскрыть намного сложнее, а чем больше времени понадобится на вскрытие замка, тем больше шансов, что к вам не зайдут", — рассказывает специалист по безопасности.

Хорошим решением будет установка сигнализации. Абонплата за услугу – около 400 гривен, но защищенность такого жилья повышается в разы.

Может сработать психологический прием – наклейка на двери с надписью: "Объект под охраной".

Как сообщали Українські Новини, воры свирепствуют и в виртуальном пространстве. Мошенники научились внедрять в телефоны вредоносные приложения, создают целые сайты и делают так, чтобы жертва сама закачала себе опасное приложение.

Иногда чтобы украсть деньги у пожилых людей, мошенники представляются соцработниками.

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