Квартирные воры придумали новые приемы. Как понять, что квартиру собираются обчистить

В Украине участились картерные кражи. Причем арсенал домушников пополнился новыми приемами выслеживания неосторожных владельцев квартир: воры могут сделать так, что хозяева сами пустят злоумышленника и сначала не заподозрят.

О приемах, помогающих ворам обносить квартиры, рассказало издание "Сегодня".

Распространенный в последнее время прием воров – попасть в квартиру под предлогом чистки канализационных труб. Причем владельцы квартиры сами того не подозревая звонят по объявлению в некую службу, которая якобы чистит канализацию – подобные объявления не сложно найти на дверях многих киевских многоэтажек. По вызову приходит "сантехник", которому не составит труда "оценить" богатство квартиры и сложность замка, а если повезет – время, когда хозяев нет дома.

Понять, что квартиру собираются "брать", можно по секретным воровским меткам. Так римская цифра "II" означает богатый дом, а латинская "W" – что ночью в квартире никого нет. А небольшой крестик, нарисованный мелом на дверях, говорит о том, что хозяева в отпуске.

Такие метки воры оставляют недалеко от двери накануне кражи. Заметить такой знак достаточно сложно.

Один из вариантов обезопасить квартиру – установить несколько замков. Большинство обычных замков воры могут вскрыть за три минуты. Если замков 2-3, то злоумышленникам придется сложнее.

"Два-три замка это минимальное количество – если вы хотите себя обезопасить. Их вскрыть намного сложнее, а чем больше времени понадобится на вскрытие замка, тем больше шансов, что к вам не зайдут", — рассказывает специалист по безопасности.

Хорошим решением будет установка сигнализации. Абонплата за услугу – около 400 гривен, но защищенность такого жилья повышается в разы.

Может сработать психологический прием – наклейка на двери с надписью: "Объект под охраной".

Как сообщали Українські Новини, воры свирепствуют и в виртуальном пространстве. Мошенники научились внедрять в телефоны вредоносные приложения, создают целые сайты и делают так, чтобы жертва сама закачала себе опасное приложение.

Иногда чтобы украсть деньги у пожилых людей, мошенники представляются соцработниками.

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