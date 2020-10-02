В полиции сообщили подробности стрельбы на "Вокзальной": женщина с огнестрельным ранением отказалась от помощи

Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве.

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева, передают Українськi Новини.

Отмечается, что в пятницу около 11:00 в киевскую полицию поступила информация о якобы стрельбе на площади Вокзальной.

По вызову немедленно выехала следственно-оперативная группа и представители других профильных служб полиции.

"Предварительно установлено, что у одного из киосков находилась группа в составе трех человек. Между женщиной и мужчиной возник словесный конфликт, в ходе которого последний выстрелил в сторону знакомой из пневматического пистолета. Пострадавшая получила незначительное повреждение нижней конечности, при этом от помощи врачей отказалась. Никто не пострадал", - сказано в нем.

На данный момент все участники конфликта установлены и доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в отделе полиции на станциях железнодорожного транспорта столичной полиции.

Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация события.

Как сообщали Українські Новини, в перестрелке в кафе под Киевом были ранены три человека.

Также ранее сообщалось про то, что в ТРЦ на Оболони произошла стрельба, есть раненый.

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