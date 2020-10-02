підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
02 жовтня 2020, пʼятниця, 19:20 7
Силові структури 2020-10-02T21:00:02+03:00
Українські Новини
У поліції повідомили подробиці стрілянини на "Вокзальній": жінка з вогнепальним пораненням від допомоги відмов

У поліції повідомили подробиці стрілянини на "Вокзальній": жінка з вогнепальним пораненням від допомоги відмовилася

Ольга Фандорина
Київ, Нацполіція, стрілянина, стрілянина в Києві, Вокзальна
Поліція на Вокзальній. Скріншот відео
Поліція на Вокзальній. Скріншот відео

Поліція встановлює обставини стрілянини на Центральному залізничному вокзалі в Києві.

Про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Києва, передають Українські Новини.

Зазначається, що в п'ятницю близько 11:00 в київську поліцію надійшла інформація, що начебто на площі Вокзальній сталася стрілянина.

За викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група і представники інших профільних служб поліції.

"Попередньо встановлено, що біля одного з кіосків перебувала група в складі трьох осіб. Між жінкою та чоловіком виник словесний конфлікт, в ході якого останній вистрілив в бік знайомої з пневматичного пістолета. Постраждала отримала незначне пошкодження нижньої кінцівки, при цьому від допомоги лікарів відмовилася. Ніхто не постраждав ", - сказано в ньому.

На цей час всі учасники конфлікту встановлені й доставлені у відділ поліції для з'ясування всіх обставин інциденту.

Зібрані відомості за цим факту зареєстровані у відділі поліції на станціях залізничного транспорту столичної поліції.

Проводиться перевірка, за результатами якої буде дано правову кваліфікацію події.

Як повідомляли Українські Новини, в перестрілці в кафе під Києвом були поранені три людини.

Також раніше повідомлялося про те, що в ТРЦ  на Оболоні сталася стрілянина, є поранений.

Більше новин про: Київ Нацполіція стрілянина стрілянина в Києві Вокзальна

У Києві на "Вокзальній" сталася стрілянина і бійка...
Кількість переведених на дистанційне навчання клас...
Вибух біля столичного Антикорупційного суду розслі...
У кафе під Києвом сталася стрілянина: поранено три...
В "Пущі-Водиці" проходять обшуки після скандалу з проживанням Венедіктової на держдачі
Антирекорд із захворюваності на коронавірус зростає попри зменшення тестувань
Новини
В Україну прийде потепління, але місцями пройдуть дощі. Де чекати потепління 3 жовтня 21:00
Кернес отримав негативний результат тесту на COVID-19 20:32
У Білорусі позбавили акредитації всі іноземні ЗМІ 20:23
У Києві штурмом брали квартиру інтернет-шахрая. Поранено поліцейського 20:12
ПФУ направив ще 1,1 млрд гривень на фінансування пенсій за жовтень 20:00
більше новин
Мінфіну необхідно послабити податковий тиск на гральний бізнес, - експерти 15:28
Швидке формування регулятора грального бізнесу дасть позитивний сигнал міжнародним інвесторам, - думка 15:32
Податок на виграш з гравця вводити не можна, - думка 16:14
САП стримує хід справи розслідування НАБУ про причетність мера Білої Церкви Геннадія Дикого до корупційної схеми 18:21
Старт роботи грального бізнесу допоможе вивести багато грошей з тіні, - експерти 15:41
більше новин
Гривня продовжує падати. Офіційний курс на п'ятницю та вихідні 16:34
"Я стверджую, що за цим злочином стояв Путін". Навальний дав перше інтерв'ю після отруєння 14:43
Кабмін розподілив гроші з Фонду боротьби з COVID-19. Куди пішли десятки мільярдів гривень 11:38 Документ
З 1 жовтня водії в Україні зобов'язані включати фари вдень 07:22
Жовтень почався з нового коронавірусного антирекорду 09:19
більше новин
В Україні за добу 4 633 нових випадків коронавірусу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok