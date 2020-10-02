У поліції повідомили подробиці стрілянини на "Вокзальній": жінка з вогнепальним пораненням від допомоги відмовилася

У поліції повідомили подробиці стрілянини на "Вокзальній": жінка з вогнепальним пораненням від допомоги відмов

Поліція встановлює обставини стрілянини на Центральному залізничному вокзалі в Києві.

Про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Києва, передають Українські Новини.

Зазначається, що в п'ятницю близько 11:00 в київську поліцію надійшла інформація, що начебто на площі Вокзальній сталася стрілянина.

За викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група і представники інших профільних служб поліції.

"Попередньо встановлено, що біля одного з кіосків перебувала група в складі трьох осіб. Між жінкою та чоловіком виник словесний конфлікт, в ході якого останній вистрілив в бік знайомої з пневматичного пістолета. Постраждала отримала незначне пошкодження нижньої кінцівки, при цьому від допомоги лікарів відмовилася. Ніхто не постраждав ", - сказано в ньому.

На цей час всі учасники конфлікту встановлені й доставлені у відділ поліції для з'ясування всіх обставин інциденту.

Зібрані відомості за цим факту зареєстровані у відділі поліції на станціях залізничного транспорту столичної поліції.

Проводиться перевірка, за результатами якої буде дано правову кваліфікацію події.

Як повідомляли Українські Новини, в перестрілці в кафе під Києвом були поранені три людини.

Також раніше повідомлялося про те, що в ТРЦ на Оболоні сталася стрілянина, є поранений.

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