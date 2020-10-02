За взрыв возле столичного Антикоррупционного суда взялась полиция

Полиция начала расследовать взрыв возле Высшего антикоррупционного суда в Киеве.

Об этом говорится в сообщении отдел коммуникации полиции Киева, передают Українськi Новини.

Отмечается, что 1 октября около 17:00 в столичную полицию поступило сообщение об обнаружении поврежденного стекла на втором этаже здания.

Когда на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции, при осмотре выяснилось, что у здания прогремел взрыв, в результате которого было повреждено окно.

Взрывотехники изъяли остатки для проведения экспертизы.

Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления и задержания лиц, причастных к этому событию", - сказано в нем.

Как сообщали Українськi Новини, данное событие суд расценивает как факт вмешательства в деятельность по осуществлению им правосудия способом, опасным для жизни и здоровья, направленный на препятствование исполнения судьями своих служебных обязанностей.

23 мая взрыв произошел вблизи офиса партии "Оппозиционная платформа — За Жизнь", в результате чего пострадал один человек.

17 сентября в историческом центре Киева на Андреевском спуске в ресторане произошел взрыв — пострадали два человека. Причиной взрыва стали газовые баллончики, которые поставили на кухне возле плиты, и они перегрелись.

Также сообщалось, что 20 сентября в Киеве на территории одного из пивных заводов прогремел взрыв, причиной которого могли стать сварочные работы. Пострадали двое работников предприятия.

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