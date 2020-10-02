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02 октября 2020, пятница, 16:54 99
Судебная власть 2020-10-02T16:54:34+03:00
Українські Новини
Полиция проводит проверку по факту взрыва на территории Антикоррупционного суда

Полиция проводит проверку по факту взрыва на территории Антикоррупционного суда

Константин Долгий
Киев, Взрыв, Киевская область, Происшествия, Высший антикоррупционный суд
Взрыв возле ВАКС. Фото: Вищий антикорупційний суд / Facebook
Взрыв возле ВАКС. Фото: Вищий антикорупційний суд / Facebook

Полиция проводит проверку по факту взрыва на территории Высшего антикоррупционного суда. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"В четверг, в ночь на 1 октября, произошел взрыв неизвестного предмета во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда по адресу ул. Победы, 41, в результате которого выявлено повреждение фасада здания. По предварительным данным, инцидент произошел, вероятно, с использованием неизвестного взрывного устройства", — сказано в нем.

На место происшествия прибыли сотрудники Соломенского управления полиции Главного управления Нацполиции в Киеве, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по данному факту и начале осуществления расследования.

Также суд обратился в Высший совет правосудия и к генеральному прокурору с просьбой о принятии мер реагирования.

"Это событие ВАКС расценивает как факт вмешательства в деятельность по осуществлению им правосудия способом, опасным для жизни и здоровья, направленный на препятствование исполнения судьями ВАКС своих служебных обязанностей. Вместе с тем Высший антикоррупционный суд продолжает работать в штатном режиме и осуществлять правосудие", — говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, 23 мая взрыв произошел вблизи офиса партии "Оппозиционная платформа — За Жизнь", в результате чего пострадал один человек.

Также сообщалось, что 20 сентября в Киеве на территории одного из пивных заводов прогремел взрыв, причиной которого могли стать сварочные работы. Пострадали двое работников предприятия.

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