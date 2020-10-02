Полиция проводит проверку по факту взрыва на территории Антикоррупционного суда

Полиция проводит проверку по факту взрыва на территории Высшего антикоррупционного суда. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"В четверг, в ночь на 1 октября, произошел взрыв неизвестного предмета во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда по адресу ул. Победы, 41, в результате которого выявлено повреждение фасада здания. По предварительным данным, инцидент произошел, вероятно, с использованием неизвестного взрывного устройства", — сказано в нем.

На место происшествия прибыли сотрудники Соломенского управления полиции Главного управления Нацполиции в Киеве, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по данному факту и начале осуществления расследования.

Также суд обратился в Высший совет правосудия и к генеральному прокурору с просьбой о принятии мер реагирования.

"Это событие ВАКС расценивает как факт вмешательства в деятельность по осуществлению им правосудия способом, опасным для жизни и здоровья, направленный на препятствование исполнения судьями ВАКС своих служебных обязанностей. Вместе с тем Высший антикоррупционный суд продолжает работать в штатном режиме и осуществлять правосудие", — говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, 23 мая взрыв произошел вблизи офиса партии "Оппозиционная платформа — За Жизнь", в результате чего пострадал один человек.

Также сообщалось, что 20 сентября в Киеве на территории одного из пивных заводов прогремел взрыв, причиной которого могли стать сварочные работы. Пострадали двое работников предприятия.

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