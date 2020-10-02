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02 жовтня 2020, пʼятниця, 18:42 7
Події 2020-10-02T21:00:03+03:00
Українські Новини
Вибух біля столичного Антикорупційного суду розслідує поліція

Вибух біля столичного Антикорупційного суду розслідує поліція

Кира Молчанова
Нацполіція, вибух, Розслідування, ВАКС
Вибух біля ВАКС. Фото: Вищий антикорупційний суд / Facebook
Вибух біля ВАКС. Фото: Вищий антикорупційний суд / Facebook

Поліція почала розслідувати вибух біля Вищого антикорупційного суду в Києві.

Про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Києва, передають Українські Новини.

Зазначається, що 1 жовтня близько 17:00 в столичну поліцію надійшло повідомлення про виявлення пошкодженого скла на другому поверсі будівлі.

Коли на місце події прибула слідчо-оперативна група Солом'янського управління поліції, під час огляду з'ясувалося, що біля будівлі прогримів вибух, у результаті якого було пошкоджено вікно.

Вибухотехніки вилучили залишки для проведення експертизи.

Слідчі почали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Проводяться оперативно-розшукові заходи та слідчі дії для встановлення і затримання осіб, причетних до цієї події ", - сказано в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, цю подія суд розцінює як факт втручання в діяльність зі здійснення правосуддя способом, небезпечним для життя і здоров'я, спрямований на перешкоджання виконання суддями своїх службових обов'язків.

23 травня  вибух стався поблизу офісу партії "Опозиційна платформа - За Життя", в результаті чого постраждала одна людина.

17 вересня в історичному центрі Києва на Андріївському узвозі в ресторані стався вибух - постраждало двоє людей. Причиною вибуху стали газові балончики, які поставили на кухні біля плити, і вони перегрілися.

 

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