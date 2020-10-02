Обязательное ношение масок ввели в Риме из-за ситуации с COVID-19

В то время власти Словении разрешили въезд на свою территорию гражданам Украины без прохождения карантина, итальянское правительство обязало жителей Рима и столичного региона носить защитные маски на улице.

Как передают Українські Новини, об этом в пятницу, 2 октября, пишет агентство Reuters.

На подобное решение власти Италии решились на фоне стремительного роста количества новых случаев заражения коронавирусом. Так, в минувший четверг COVID-19 диагностировали у более чем 2 тысяч человек. На столичный округ Лацио пришлось 265 из них.

"Большинство случаев связано с отсутствием уважения к использованию масок и социальным дистанцированием", — заявил глава службы здравоохранения Лацио Алессио Д’Амато.

Отмечается, что в регионе Кампания ранее также объявили о вводе обязательного ношения защитных масок на улице. Ранее средства защиты дыхания нужно было одевать только в помещениях.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что власти исключают возвращение к строгому общенациональном карантину, который был введен в стране во время пиковой ситуации с пандемией коронавируса весной 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, в Испании также ужесточили карантин в Мадриде и окружающих столицу районах из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19 среди населения.

Кроме того, об усилении карантинных ограничений объявили в столице Греции, где стали фиксировать рост уровня заболеваемости коронавирусом.

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