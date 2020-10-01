Из-за COVID-19 в столице Испании усиливают карантин

В то время как в Чехии на фоне увеличения заболеваемости коронавирусом с 5 октября начнет действовать режим чрезвычайного положения, в Испании правительство и администрация автономного сообщества Мадрид пришли договоренностям об усилении ограничений в столице.

Как передают Українські Новини, об этом пишет Интерфакс-Украина.

Как заявил министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья, на подобные меры власти решились из-за стремительного ухудшения ситуации с распространением коронавируса нового типа среди населения.

Сообщается, что в рамках принятого решения будет частично изолирована столица и некоторые окружающие ее районы. Кроме того, будет ограничена работа баров и ресторанов, а допустимое количество людей на собраниях уменьшено до 6 человек.

"Учитывая ситуацию в Мадриде, мы согласились прибегнуть к этим мерам, но мы понимаем, что впереди нас ждут тяжелые недели", — сказал Илья.

Согласно данным сервиса Worldometer, с начала пандемии в Испании было подтверждено 769 188 случаев заражения коронавирусом нового типа. От вызванного им заболевания COVID-19 погибло почти 32 тыс. человек.

Как сообщали Українські Новини, в Великобритании начали штрафовать людей с COVID-19, которые отказываются самоизолироваться на время болезни.

Также сообщалось, что из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Дании ужесточили карантинные ограничения.

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