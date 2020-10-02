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02 октября 2020, пятница, 18:09 15
Судебная власть 2020-10-02T18:30:01+03:00
Українські Новини
По-прежнему 13 лет. Заочный приговор Януковича суд оставил в силе

По-прежнему 13 лет. Заочный приговор Януковича суд оставил в силе

Кира Молчанова
Виктор Янукович, решение суда, Апеляционный суд
Пресс-конференция Виктора Януковича. Скриншот трансляции
Пресс-конференция Виктора Януковича. Скриншот трансляции

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Оболонского районного суда Киева, который заочно приговорил бывшего Президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы.

Такое решение суд огласил в пятницу, передают Українськi Новини.

По результатам рассмотрения, апелляционные жалобы, поданные стороной защиты, оставлены без удовлетворения.

Приговор Оболонского районного суда от 24 января 2019 года относительно Януковича оставлен без изменений.

Решение было оглашено в пятницу.

Как сообщали Українськi Новини, беглый президент Виктор Янукович приобрел дом в подмосковном поселке Барвиха, который славится элитной недвижимостью.

Недавно беглому президенту исполнилось 70 лет. На празднике был экс-президент России Дмитрий Медведев.

Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего Президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы.

Янукович был признан виновным по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.

При этом он был оправдан по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Прокуратура просила суд приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы.

Защита экс-Президента просила суд оправдать его.

Суд начал рассматривать дело Януковича в мае 2017 года.

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