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02 жовтня 2020, пʼятниця, 18:09 6
Судова влада 2020-10-02T21:00:03+03:00
Українські Новини
Як і раніше 13 років. Суд залишив чинним заочний вирок Януковичу

Як і раніше 13 років. Суд залишив чинним заочний вирок Януковичу

Кира Молчанова
Суд, Віктор Янукович, Апеляційний суд
Пресконференція Віктора Януковича. Скріншот трансляції
Пресконференція Віктора Януковича. Скріншот трансляції

Київський апеляційний суд залишив чинним рішення Оболонського районного суду Києва, який заочно засудив колишнього Президента Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі.

Таке рішення суд оголосив у п'ятницю, передають Українські Новини.

За результатами розгляду, апеляційні скарги, подані стороною захисту, залишені без задоволення.

Вирок Оболонського районного суду від 24 січня 2019 року щодо Януковича залишений без змін.

Рішення було оголошено в п'ятницю.

Як повідомляли Українські Новини, президент-втікач Віктор Янукович придбав будинок в підмосковному селищі Барвиха, який славиться елітною нерухомістю.

Нещодавно втікачу-президенту виповнилося 70 років. На святі був експрезидент Росії Дмитро Медведєв.

Оболонський районний суд Києва заочно засудив колишнього президента Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі.

Також Янукович визнаний винним у пособництві посягання РФ на територіальну цілісність України.

При цьому він був виправданий за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

Прокуратура просила суд засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

Захист експрезидента просив суд виправдати його.

Суд почав розглядати справу Януковича в травні 2017 року.

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