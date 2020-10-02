Дело против экс-депутата Пашинского не смогут рассмотреть - в суде дезинфекция

Васильковский районный суд Киевской области не сможет начать рассмотрение по сути обвинительного акта в отношении бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского ("Народный фронт") по факту ранения из огнестрельного оружия местного жителя Вячеслава Химикуса, который хочет через суд обязать Пашинского выплатить 1,5 млн гривен ущерба из-за запланированной дезинфекции помещений суда.

Об этом Українським Новинам сообщила адвокат потерпевшего Марина Паринова.

"Суд должен был состояться 5 октября, однако в понедельник не состоится из-за дезинфекции помещений", - сказала она.

Адвокат не уточнила, на какую дату суд перенес заседание.

Как сообщали Українськi Новини, заместитель директора Госбюро расследований Александр Бабиков заявляет, что на момент воспроизведения событий стрельбы бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского (фракция "Народный фронт") в гражданина Вячеслава Химикуса автомобиль, на кузове которого остались следы от выстрела, был уничтожен.

Кроме того, Госбюро расследований планировало заново допросить всех свидетелей по делу против бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского.

Также 6 июля 2020 года ГБР вручило обвинительный акт экс-депутату Рады Пашинскому и передало дело в суд.

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