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02 октября 2020, пятница, 17:45 157
Судебная власть 2020-10-02T18:30:02+03:00
Українські Новини
Химикус хочет через суд обязать Пашинского выплатить 1,5 млн гривен ущерба

Химикус хочет через суд обязать Пашинского выплатить 1,5 млн гривен ущерба

Елена Новикова
Суд, Моральный ущерб, Сергей Пашинский, Вячеслав Химикус, дело о стрельбе Пашинского, Материальный ущерб
Сергей Пашинский
Сергей Пашинский

Потерпевший по делу в отношении бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского ("Народный фронт") Вячеслав Химикус просит суд обязать бывшего парламентария выплатить ему 1,5 млн гривен морального и материального ущерба.

Об этом Українським Новинам сообщила адвокат Химикуса Марина Паринова.

"Общая сумма компенсации 1,5 млн гривен", - сказала она.

По ее словам, в эту сумму входит и материальный и моральный ущерб.

Также она сообщила, что в сумму компенсации учтены расходы, которые Химикус потратил на свое лечение вследствие ранения Пашинского.

Адвокат сообщила, что гражданский иск о возмещении ущерба подан в суд на подготовительном заседании по делу.

Как сообщали Українськi Новини, заместитель директора Госбюро расследований Александр Бабиков заявляет, что на момент воспроизведения событий стрельбы бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского (фракция "Народный фронт") в гражданина Вячеслава Химикуса автомобиль, на кузове которого остались следы от выстрела, был уничтожен.

Также 6 июля 2020 года ГБР вручило обвинительный акт экс-депутату Рады Пашинскому и передало дело в суд.

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