Українці здали в Приватбанк 4,2 млн гривень 25-копійчаними монетами перед виведенням їх з обігу

За місяць українці обміняли в Приватбанку 25-копійчаних монет на 4,2 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Зазначається, за один день 1 жовтня клієнти Приватбанку принесли в каси банку для обміну 25-копійчаних монет, що виходять з обігу, на суму близько 900 тис гривень.

"Всього за місяць з 1 вересня по 1 жовтня 2020 року абоненти Приватбанку принесли для обміну дріб'язок на загальну суму 4,2 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Протягом місяця можливістю обміну в Приватбанку виведених з обігу монет скористалися понад 27 тис клієнтів банку.

Таким чином, в середньому кожен клієнт обміняв дріб'язок на паперові гроші або зарахували себе на рахунок на суму 155 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 3 червня Національний банк України ввів у обіг монети номіналом в 10 гривень. На реверсі монети зображено портрет українського гетьмана Івана Мазепи, на аверсі - в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщено номінал монети.

Також Національний банк України ввів в обіг дві пам'ятні монети, присвячені Видубицькому Свято-Михайлівському монастирю. Монети входять в серію "Духовні скарби України".

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