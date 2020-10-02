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  • Українці здали в Приватбанк 4,2 млн гривень 25-копійчаними монетами перед виведенням їх з обігу
02 жовтня 2020, пʼятниця, 17:18 5
Економіка 2020-10-02T18:00:01+03:00
Українські Новини
Українці здали в Приватбанк 4,2 млн гривень 25-копійчаними монетами перед виведенням їх з обігу

Українці здали в Приватбанк 4,2 млн гривень 25-копійчаними монетами перед виведенням їх з обігу

Ольга Фандорина
НБУ, Банки, Приватбанк, 25 копійок
Монети. Фото: pixabay
Монети. Фото: pixabay

За місяць українці обміняли в Приватбанку 25-копійчаних монет на 4,2 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Зазначається, за один день 1 жовтня клієнти Приватбанку принесли в каси банку для обміну 25-копійчаних монет, що виходять з обігу,  на суму близько 900 тис гривень.

"Всього за місяць з 1 вересня по 1 жовтня 2020 року абоненти Приватбанку принесли для обміну дріб'язок на загальну суму 4,2 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Протягом місяця можливістю обміну в Приватбанку виведених з обігу монет скористалися понад 27 тис клієнтів банку.

Таким чином, в середньому кожен клієнт обміняв дріб'язок на паперові гроші або зарахували себе на рахунок на суму 155 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 3 червня Національний банк України ввів у обіг монети номіналом в 10 гривень. На реверсі монети  зображено портрет українського гетьмана  Івана Мазепи, на аверсі - в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщено номінал монети.

Також Національний банк України ввів в обіг дві пам'ятні монети, присвячені Видубицькому Свято-Михайлівському монастирю. Монети входять в серію "Духовні скарби України".

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