В центре Киева произошел взрыв в ресторане "Канапа". Есть пострадавшие

В историческом центре Киева на Андреевском спуске в ресторане произошел взрыв — пострадали два человека.

Об этом с места события сообщает "Украина 24".

На месте происшествия работают спасатели и правоохранители.

Ресурс "Киев Оперативный" в Facebook пишет, что взрыв произошел около 16:00 в ресторане "Канапа" по адресу Андреевский спуск, 19.

"По предварительной информации, произошел взрыв газового оборудования. Двое пострадавших были госпитализированы в больницу. Сейчас на месте работает полиция, которая должна установить все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.

Видео с места события опубликовал в Facebook "Информатор Киев".

В Полиции факт взрыва подтвердили о добавили, что обстоятельства выясняются.

Предварительно, в результате взрыва пострадали два человека. На месте происшествия работают правоохранители для установления всех обстоятельств и причин взрыва.

"Сегодня в 16:06 в столичной полиции поступила информация о взрыве в одном из ресторанов, расположенных на Андреевском спуске. По вызову немедленно выехали спасатели, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, а также представители других профильных служб и ведомств. В результате взрыва пострадали два человека", — говорится в сообщении полиции.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Подольском управлении столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет дана правовая квалификация.

Взрыв в ресторане "Канапа". Фото: отдел коммуникации полиции Киева

Взрыв в ресторане "Канапа". На месте скорая, пожарные и полиция. Фото: отдел коммуникации полиции Киева

Как сообщали Українські Новини, в Киеве во время сварочных работ взорвалась автоцистерна для перевозки газа, в результате чего погиб один человек и еще одного доставили в больницу.

Взрыв автоцистерны, ставший смертальным для рабочего, начала расследовать полиция.

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