Поліція проводить перевірку за фактом вибуху на території Антикорупційного суду

поліція проводить перевірку за фактом вибуху . На території Вищої антикорупційного суду Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду, передають Українські Новини.

"У четвер, в ніч на 1 жовтня, стався вибух невідомого предмета у внутрішньому дворі Вищого антикорупційного суду за адресою вул. Перемоги, 41, внаслідок чого виявлено пошкодження фасаду будівлі. За попередніми даними, інцидент стався, ймовірно, з використанням невідомого вибухового пристрою", - сказано в ньому.

На місце події прибули співробітники Солом'янського управління поліції Головного управління Нацполіції в Києві, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за даним фактом і початку здійснення розслідування.

Також суд звернувся до Вищої ради правосуддя і до генерального прокурора з проханням про вжиття заходів реагування.

"Ця подія ВАКС розцінює як факт втручання в діяльність зі здійснення правосуддя способом, небезпечним для життя і здоров'я, спрямований на перешкоджання виконання суддями ВАКС своїх службових обов'язків. Водночас Вищий антикорупційний суд продовжує працювати в штатному режимі і здійснювати правосуддя ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, 23 травня вибух стався поблизу офісу партії "Опозиційна платформа - За Життя", внаслідок чого постраждала одна людина.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини