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02 жовтня 2020, пʼятниця, 16:54 4
Судова влада 2020-10-02T18:00:02+03:00
Українські Новини
Поліція проводить перевірку за фактом вибуху на території Антикорупційного суду

Поліція проводить перевірку за фактом вибуху на території Антикорупційного суду

Константин Долгий
Вищий антикорупційний суд, вибух в Києві, вибух в суді
Вибух Фото: Вищий антикорупційний суд / Facebook
Вибух Фото: Вищий антикорупційний суд / Facebook

На території Вищої антикорупційного суду поліція проводить перевірку за фактом вибуху. Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду, передають Українські Новини.

"У четвер, в ніч на 1 жовтня, стався вибух невідомого предмета у внутрішньому дворі Вищого антикорупційного суду за адресою вул. Перемоги, 41, внаслідок чого виявлено пошкодження фасаду будівлі. За попередніми даними, інцидент стався, ймовірно, з використанням невідомого вибухового пристрою", - сказано в ньому.

На місце події прибули співробітники Солом'янського управління поліції Головного управління Нацполіції в Києві, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за даним фактом і початку здійснення розслідування.

Також суд звернувся до Вищої ради правосуддя і до генерального прокурора з проханням про вжиття заходів реагування.

"Ця подія ВАКС розцінює як факт втручання в діяльність зі здійснення правосуддя способом, небезпечним для життя і здоров'я, спрямований на перешкоджання виконання суддями ВАКС своїх службових обов'язків. Водночас Вищий антикорупційний суд продовжує працювати в штатному режимі і здійснювати правосуддя ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, 23 травня вибух стався поблизу офісу партії "Опозиційна платформа - За Життя", внаслідок чого постраждала одна людина.

 

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