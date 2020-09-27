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27 сентября 2020, воскресенье, 22:02 4385
Общество 2020-09-28T00:53:15+03:00
Українські Новини
Уцелевший в авиакатастрофе под Чугуевом курсант рассказал, как ему удалось выжить

Уцелевший в авиакатастрофе под Чугуевом курсант рассказал, как ему удалось выжить

Елена Новикова
Авиакатастрофа, Крушение самолета, Чугуев, Алексей Кучер, ХОГА, авиакатастрофа под Чугуевом, Вячеслав Золочевский
Крушение АН-26 под Чугуевом. Фото: facebook.com/dbr.gov.ua
Крушение АН-26 под Чугуевом. Фото: facebook.com/dbr.gov.ua

Курсант Вячеслав Золочевский, рассказал, как ему удалось выжить в авиакатастрофе под Чугуевом. Об этом сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер во время брифинга.

"Сегодня он (Вячеслав Золочевский) сообщил об определенных обстоятельствах, которые помогли сохранить ему жизнь: его накрыло фюзеляжем, и огонь не добрался до него, потому он пришел в себя и смог покинуть ту часть самолета, которая пылала в огне", - рассказал Кучер.

Также глава ХОГА отметил, что продолжают прибывать родственники погибших в авиакатастрофе Ан-26.

"Установлены контакты с 20 семьями. С 16-ю семьями проведены встречи. Еще 4 - на телефонном контакте. Организовано размещение, питание, транспорт и сопровождение для всех, а также медицинская и психологическая помощь", - добавил Алексей Кучер.

Как сообщали Українскі Новини, в Минобороны назвали предварительную причину катастрофы АН-26.

Также отец Вячеслава Золочевского также переживал падения самолетов, причем трижды.

Кроме того, Вячеслав Золочевский в самолете пытался потушить друга.

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