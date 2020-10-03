В сентябре продажи коммерческих авто увеличились на 28%

После понижения в августе, в сентябре 2020 года по сравнению с сентябрем прошлого года продажи новых коммерческих автомобилей увеличились на 28% до 1 350 единиц.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українські Новини.

Среди новых коммерческих авто в прошлом месяце наибольшим спросом пользовались автомобили марки Fiat - продан 351 автомобиль, что почти в 3 раза больше, чем в сентябре прошлого года.

На втором месте автомобили марки Renault – 136 продаж машин (на 41% меньше показателя сентября 2019 года), на третьем месте автомобили Citroen – 134 продажи (в 3 раза больше, чем в сентябре 2019), на четвертом месте автомобили Volkswagen - 94 продажи авто (в 2,5 больше в сравнении с аналогичным периодом 2019 года).

На пятом месте расположились автомобили марок MAN и Mercedes-Benz - по 74 продажи автомобилей (Mercedes-Benz сократил продажи на 6%, MAN - на 3%).

Всего за 9 месяцев текущего года в Украине было зарегистрировано почти 7,7 тыс. новых коммерческих автомобилей, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщали Українськi Новини, продажи коммерческих автомобилей в июле увеличились на 11%.

В сентябре продажи новых легковых автомобилей выросли на 6%.

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