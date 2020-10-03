подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
03 октября 2020, суббота, 06:40 120
Транспорт 2020-10-03T06:45:01+03:00
Українські Новини
В сентябре продажи коммерческих авто увеличились на 28%

В сентябре продажи коммерческих авто увеличились на 28%

Елена Новикова
Renault, MAN, Volkswagen, Mercedes-Benz, Fiat, продажи автомобилей, покупка автомобиля, Коммерческие автомобили, Новые коммерческие авто, Citroen
Автомобиль. Фото: pixabay.com
Автомобиль. Фото: pixabay.com

После понижения в августе, в сентябре 2020 года по сравнению с сентябрем прошлого года продажи новых коммерческих автомобилей увеличились на 28% до 1 350 единиц.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українські Новини.

Среди новых коммерческих авто в прошлом месяце наибольшим спросом пользовались автомобили марки Fiat - продан 351 автомобиль, что почти в 3 раза больше, чем в сентябре прошлого года.

На втором месте автомобили марки Renault – 136 продаж машин (на 41% меньше показателя сентября 2019 года), на третьем месте автомобили Citroen – 134 продажи (в 3 раза больше, чем в сентябре 2019), на четвертом месте автомобили Volkswagen - 94 продажи авто (в 2,5 больше в сравнении с аналогичным периодом 2019 года).

На пятом месте расположились автомобили марок MAN и Mercedes-Benz - по 74 продажи автомобилей (Mercedes-Benz сократил продажи на 6%, MAN - на 3%).

Всего за 9 месяцев текущего года в Украине было зарегистрировано почти 7,7 тыс. новых коммерческих автомобилей, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщали Українськi Новини, продажи коммерческих автомобилей в июле увеличились на 11%.

В сентябре продажи новых легковых автомобилей выросли на 6%.

Больше новостей о: Renault MAN Volkswagen Mercedes-Benz Fiat продажи автомобилей покупка автомобиля Коммерческие автомобили Новые коммерческие авто Citroen

В сентябре продажи новых легковых автомобилей выро...
На трассе Киев-Одесса произошло столкновение Skoda...
Украинцы стали покупать значительно больше подержа...
Топ-5 автомобилей, которые чаще всего покупали укр...
Зеленский заявил, что Украина не собирается предоставлять Азербайджану военную помощь
ПФУ направил еще 1,1 млрд гривен на финансирование пенсий за октябрь
Новости
Украинцы смогут открывать банковские счета без паспортов. Как это сделать 06:45
В сентябре продажи коммерческих авто увеличились на 28% 06:40
Полиция станет брать на учет детей, которые травят других в школе. Что будет со школьниками 06:00
В Украину завезли первую партию вакцин против гриппа 06:00
Газ на отопительный сезон подорожал: как выбрать самый выгодный тариф 05:40 Инфографика
больше новостей
Часть украинцев могут выйти на пенсию досрочно: кто имеет право на льготные выплаты 05:30 Инфографика
В Украине могут переписать правила ПДД 05:30
Кабмин распределил деньги из Фонда борьбы с COVID-19. Куда пошли десятки миллиардов гривен 11:38
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий октября: как будут проводить оплату 06:10 Инфографика
Осень. Фото: pixabay
Дожди и штормовой ветер отступят. Синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая осень 05:50 Карта
больше новостей
САП сдерживает ход дела расследования НАБУ о причастности мэра Белой Церкви Геннадия Дикого к коррупционной схеме 17:46
Часть украинцев могут выйти на пенсию досрочно: кто имеет право на льготные выплаты 05:30 Инфографика
Химикус хочет через суд обязать Пашинского выплатить 1,5 млн гривен ущерба 17:45
Зеленский разрешил Кабмину снять карантинные ограничения по зарплатам чиновников 22:15
Сенкевич и Чайка выходят во второй тур на выборах мэра Николаева, – соцопрос 14:00
больше новостей
В пятницу в Киеве не добавилось школ, закрытых на карантин - 2 класса перевели на "дистанционку"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok