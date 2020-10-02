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02 октября 2020, пятница, 06:30 70
Транспорт 2020-10-02T07:30:03+03:00
Українські Новини
В сентябре продажи новых легковых автомобилей выросли на 6%

В сентябре продажи новых легковых автомобилей выросли на 6%

Елена Новикова
Toyota, Renault, Ford, Nissan, Volkswagen, Suzuki, Skoda, Mazda, Hyundai, Укравтопром, Легковые автомобили, Новые легковые автомобили, Toyota RAV-4
Автомобиль. Фото: Pixabay
Автомобиль. Фото: Pixabay

В сентябре 2020 года по сравнению с сентябрем прошлого года продажи новых легковых автомобилей выросли на 6% до 7,6 тыс. единиц, в то время, как в августе украинцы купили 7 тысяч авто.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

"В сентябре автопарк Украины пополнился новыми легковыми автомобилями в количестве 7,6 тыс. шт. Таким образом, по сравнению с сентябрем 2019 года спрос на легковые авто вырос на 6%", - говорится в нем.

Согласно сообщению, самой популярной маркой месяца стала Toyota; в сентябре было зарегистрировано 1 353 автомобиля этой марки, что почти на 28% больше, чем в сентябре прошлого года.

Второй показатель у Renault с реализацией в сентябре 994 авто, что на 14% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

На третьем месте - Volkswagen с 694 регистрациями, что почти в 2 раза больше, чем годом ранее.

Кіа заняла четвертую позицию с показателем 465 авто (-25%).

Замыкает пятерку лидеров Nissan – 446 авто, реализация увеличилась на 28%.

Также в топ-10 августа вошли: Hyundai – 410 шт. (-14%); Skoda – 404 шт. (минус 1 авто); Ford – 242 шт. (+54%); Suzuki – 237 шт. (-6%); Mazda – 233 шт. (+30%).

Самым продаваемым в августе стал автомобиль Toyota RAV-4 – 542 единицы.

Всего с начала текущего года на украинском рынке было зарегистрировано более 60 тыс. продаж новых легковых автомобилей, что на 2,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщали Українськi Новини, в июле 2020 года по сравнению с июлем прошлого года продажи новых легковых автомобилей увеличились на 10% до 8,4 тыс. единиц.

Также в последний месяц лета продажи коммерческих авто начали падать.

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