Продажи коммерческих автомобилей в июле увеличились на 11%

В июле 2020 года по сравнению с июлем прошлого года продажи новых коммерческих автомобилей увеличились на 11% до 1 165 единиц.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українські Новини.

"Наилучший результат месяца продемонстрировала марка Fiat. В июле свои первые номера получили 275 коммерческих Fiat. В годовом исчислении регистрации автомобилей этой марки увеличились в 2,7 раза. Второе место в рейтинге у Peugeot – 164 автомобиля. Июльский спрос на новые коммерческие автомобили этой французской марки вырос почти в 2,2 раза", - говорится в сообщении.

На третьем месте автомобили марки Renault - наблюдалось сокращение продаж на 39% до 127 автомобилей по сравнению с июлем 2019, на четвертом месте Mercedes-Benz - рост продаж на 86% до 80 единиц, на пятом месте Ford – увеличение продаж на 1,4% до 72 единиц.

Как сообщали Українськi Новини, в мае 2020 продажи элитных авто сократились на 1,8% по сравнению с 2019.

Также в мае 2020 года новые коммерческие автомобили продали на 40% меньше до 680 единиц по сравнению с аналогичным периодом 2019.