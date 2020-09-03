В последний месяц лета продажи коммерческих авто начали падать

После повышения в июле, в августе 2020 года по сравнению с августом прошлого года продажи новых коммерческих автомобилей сократились на 2% до 1 106 единиц.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українські Новини.

Среди новых коммерческих авто в прошлом месяце наибольшим спросом пользовались автомобили марки Fiat, которые заняли четверть этого сегмента автомобильного рынка, в частности, было продано 276 автомобилей этой марки, что в 1,9 раза больше, чем в августе прошлого года.

На втором месте Ford – 107 продаж машин, что на 29% больше относительно августа 2019 года, на третьем автомобили марки Peugeot – 97 продаж, на четвертом автомобили марки МАЗ - 92 продажи авто, на пятом Volkswagen- 84 продажи автомобилей.

Всего за 8 месяцев текущего года в Украине было зарегистрировано почти 6,4 тыс. новых коммерческих автомобилей, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщали Українськi Новини, украинцы стали меньше покупать новых легковых автомобилей.

Также в июне 2020 года по сравнению с июнем прошлого года, когда было продано 12,4 тыс. единиц, продажи новых коммерческих автомобилей сократились на 21% до 760 единиц.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости