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02 октября 2020, пятница, 16:00 490
Общество 2020-10-02T17:00:04+03:00
Українські Новини
С середины октября Киев переведет часть снегоуборочной техники на круглосуточное дежурство

С середины октября Киев переведет часть снегоуборочной техники на круглосуточное дежурство

Елена Новикова
Снег, Снегоуборочная машина, Снегоуборочная техника, Снег в Киеве
Уборка снега в Киеве. Фото: КГГА
Уборка снега в Киеве. Фото: КГГА

Киев с 15 октября переведет часть снегоуборочной техники на круглосуточное дежурство на случай резкого ухудшения погодных условий, в то время, как, по словам народного синоптика, первые заморозки в Украине могут начаться в конце октября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

C 1 ноября вся зимняя спецтехника и механизмы будут дежурить в круглосуточном режиме.

На сегодня 439 единиц спецтехники (80%) из 544 уже готовы к работе зимой.

Остальные 20% техники еще используют в дорожно-строительных работах, однако в случае необходимости она будет быстро переоборудована для зимнего содержания дорожной инфраструктуры.

Для обработки улично-дорожной сети заготовлено 45,9 тыс. тонн соли (102% от запланированного на начало осенне-зимнего периода) и 33, 8 тыс. тонн песка (117% от плана).

Соль и песок почти не закупались из-за прошлогодней теплой зимы и в связи с этим экономией посыпочных материалов.

5 специализированных дорожных метеостанций уже смонтированы и размещены на въездах в столицу по всем направлениям.

Указывается, что новая смарт-система поможет городу определять тип и концентрацию необходимых посыпочных материалов: жидкого раствора, соли, песчано-соляной смеси.

Как сообщали Українськi Новини, в течение зимнего сезона 2019-2020 "Киевавтодор" потратил больше денег на уборку снега, чем за сезон 2018-2019.

Ранее Киев засыпало снегом в последний день марта.

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