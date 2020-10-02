С середины октября Киев переведет часть снегоуборочной техники на круглосуточное дежурство

Киев с 15 октября переведет часть снегоуборочной техники на круглосуточное дежурство на случай резкого ухудшения погодных условий, в то время, как, по словам народного синоптика, первые заморозки в Украине могут начаться в конце октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини. C 1 ноября вся зимняя спецтехника и механизмы будут дежурить в круглосуточном режиме. На сегодня 439 единиц спецтехники (80%) из 544 уже готовы к работе зимой. Остальные 20% техники еще используют в дорожно-строительных работах, однако в случае необходимости она будет быстро переоборудована для зимнего содержания дорожной инфраструктуры. Для обработки улично-дорожной сети заготовлено 45,9 тыс. тонн соли (102% от запланированного на начало осенне-зимнего периода) и 33, 8 тыс. тонн песка (117% от плана). Соль и песок почти не закупались из-за прошлогодней теплой зимы и в связи с этим экономией посыпочных материалов. 5 специализированных дорожных метеостанций уже смонтированы и размещены на въездах в столицу по всем направлениям. Указывается, что новая смарт-система поможет городу определять тип и концентрацию необходимых посыпочных материалов: жидкого раствора, соли, песчано-соляной смеси. Как сообщали Українськi Новини, в течение зимнего сезона 2019-2020 "Киевавтодор" потратил больше денег на уборку снега, чем за сезон 2018-2019. Ранее Киев засыпало снегом в последний день марта.