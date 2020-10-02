З середини жовтня Київ переведе частину снігоприбиральної техніки на цілодобове чергування

В той час, як, за словами народного синоптика, Київ з 15 жовтня переведе частину снігоприбиральної техніки на цілодобове чергування на випадок різкого погіршення погодних умов. перші заморозки в Україні можуть початися в кінці жовтня, Київ з 15 жовтня переведе частину снігоприбиральної техніки на цілодобове чергування на випадок різкого погіршення погодних умов.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

З 1-листопада вся зимова спецтехніка і механізми чергуватимуть в цілодобовому режимі.

На сьогодні 439 одиниць спецтехніки (80%) з 544 вже готові до роботи взимку.

Решта 20% техніки ще використовують в дорожньо-будівельних роботах, проте в разі потреби вона буде швидко переобладнана для зимового утримання дорожньої інфраструктури.

Для обробки вулично-дорожньої мережі заготовлено 45,9 тис. тонн солі (102% від запланованого на початок осінньо-зимового періоду) і 33, 8 тис. тонн піску (117% від плану).

Сіль і пісок майже не закуповувалися через торішню теплу зиму й у зв'язку з цим економією посипальних матеріалів.

5 спеціалізованих дорожніх метеостанцій вже змонтовані та розміщені на в'їздах до столиці в усіх напрямках.

Вказується, що нова смарт-система допоможе місту визначати тип і концентрацію необхідних посипальних матеріалів: рідкого розчину, солі, піщано-соляної суміші.

Як повідомляли Українськi Новини, протягом зимового сезону 2019-2020 "Київавтодор" витратив більше грошей на прибирання снігу, ніж за сезон 2018-2019.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини