Киев засыпает снегом в последний день марта. Яркие фото и видео

В последний день марта Киев начало заметать снегом. Жители города деляться фотографиями и видео утреннего снегопада в соцсетях.

Ввиду того, что снег практически не радовал жителей столицы зимой, то и весной его точно не ждали.

Снег в Киеве

В Киеве 31 марта идет снег.

Снег в столице

"31 марта как бы. Лесной массив. Сидим на изоляции, снежколепки уже попрятали, точней не доставали", - написала в Facebook Светлана Мащенко.







Снег в Голосеевском районе.







Как сообщали Українські Новини, арктический воздух принес в Украину резкое похолодание. С 31 марта по 2 апреля в Украине ожидается ощутимое снижение температуры. Ночью мороз до -6 градусов. В Карпатах умеренный снег, а на дорогах гололедица.



Кроме того, 22 марта столицу тоже засыпало снегом. В Киеве резко изменилась погода и с утра начало засыпать снегом. Температура опустилась до 2, но ощущалось как -2.



Тем временем метеорологи констатируют, что метеорологическая зима в этом году в Киеве так и не наступила. Впервые за 140 лет наблюдений в столице метеорологическая зима так и не наступила, а уже с 10 февраля синоптики заговорили о метеорологической весне.