подписаться на рассылку
27.8 28.5
30.45 31.45
˟
31 марта 2020, вторник, 13:30 84
Общество 2020-03-31T13:32:52+03:00
Українські Новини
Киев засыпает снегом в последний день марта. Яркие фото и видео

Киев засыпает снегом в последний день марта. Яркие фото и видео

Валерия Драгомирова
Киев, Погода, Снег
Снег в Киеве
Снег в Киеве

В последний день марта Киев начало заметать снегом. Жители города деляться фотографиями и видео утреннего снегопада в соцсетях.

Ввиду того, что снег практически не радовал жителей столицы зимой, то и весной его точно не ждали.

Снег в КиевеСнег в Киеве

В Киеве 31 марта идет снег.В Киеве 31 марта идет снег.

Снег в столицеСнег в столице

"31 марта как бы. Лесной массив. Сидим на изоляции, снежколепки уже попрятали, точней не доставали", - написала в Facebook Светлана Мащенко. 




Снег в Голосеевском районе.



Как сообщали Українські Новини, арктический воздух принес в Украину резкое похолодание. С 31 марта по 2 апреля в Украине ожидается ощутимое снижение температуры. Ночью мороз до -6 градусов. В Карпатах умеренный снег, а на дорогах гололедица.

Кроме того, 22 марта столицу тоже засыпало снегом. В Киеве резко изменилась погода и с утра начало засыпать снегом. Температура опустилась до 2, но ощущалось как -2.

Тем временем метеорологи констатируют, что метеорологическая зима в этом году в Киеве так и не наступила. Впервые за 140 лет наблюдений в столице метеорологическая зима так и не наступила, а уже с 10 февраля синоптики заговорили о метеорологической весне.

Больше новостей о: Киев Погода Снег

В Киеве уже 107 зараженных коронавирусом, среди них медработник
США выделили Украине $1,2 млн на борьбу с коронавирусом
Новости
У Зеленского не знают сколько стоил рейс президентского борта для эвакуации украинцев из Австрии 13:36 Документ
Коронавирус в Израиле: правительство запретило собрания больше двух человек 13:32
Снег в Киеве
Киев засыпает снегом в последний день марта. Яркие фото и видео 13:30
В Луцке от коронавируса умер известный врач-гинеколог. Диагноз установили посмертно 13:15
Посол КНР в Украине: Китай наращивает производство противоэпидемических материалов, чтобы помочь Украине и 100 другим странам бороться с коронавирусом 13:13 Мнение
больше новостей
Афера на "коронавирусной" тысяче: как с карточек пенсионеров мошенники крадут деньги 06:00
В АТБ заявили, что вырастет цена на куриные яйца 19:03
Кабмин уменьшит расходы на образование, - Шмыгаль 19:04
Грабят магазины и снимают последние деньги. В Италии из-за карантина начались массовые беспорядки 19:39
Прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта, - журналист 20:37
больше новостей
Грабят магазины и снимают последние деньги. В Италии из-за карантина начались массовые беспорядки 19:39
Прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта, - журналист 20:37
Афера на "коронавирусной" тысяче: как с карточек пенсионеров мошенники крадут деньги 06:00
Александр Децик: Полюбить зверя 15:39 Мнение
Киев ввел ограничения на въезд и выезд из Козина и Лесников на время карантина 19:58
больше новостей
Из отеля "Казацкий" сбежали несколько человек, помещенных на обсервацию
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok