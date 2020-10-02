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02 октября 2020, пятница, 15:28 329
Выборы 2020-10-02T17:00:05+03:00
Українські Новини
Как будут голосовать на выборах люди с симптомами ОРВИ: объяснение МОЗ

Как будут голосовать на выборах люди с симптомами ОРВИ: объяснение МОЗ

Ольга Фандорина
Выборы, Голосование, ОРВИ, Симптомы ОРВИ, Местные выборы-2020
Выборы. Фото: 24tv.ua
Выборы. Фото: 24tv.ua

Пока Кабмин утвердил "коронавирусные" правила на местных выборах, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что избиратели с симптомами острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) будут допускаться к голосованию в определенных кабинах для голосования по отдельному маршруту на избирательном участке.

Об этом он сообщил в ходе круглого стола "Местные выборы-2020 и COVID-19" в пятницу, передают Українськi Новини.

"В постановлении четко прописано - если человек приходит на избирательный участок, ему делают термометрию, и, если есть повышенная температура и другие симптомы острой респираторной вирусной инфекции, его допускают к реализации избирательного права, но в отдельную кабину по отдельному маршруту, и об этом сообщают всем присутствующим в помещении избирательного участка - о том, что есть человек с симптомами ОРВИ, для того, чтобы была соблюдена физическая дистанция", - сказал он.

По словам Ляшко, избиратели, которые откажутся от ношения маски на участке, допускаются к голосованию, но по такой же схеме, как и избиратель с симптомами ОРВИ (в отдельной кабине для голосования по отдельному маршруту на участке), однако после голосования такой избиратель должен понести административную ответственность за нарушение действующего законодательства (посещение общественного места без средств защиты (маски), а полиция должна отреагировать соответствующим образом.

Также Ляшко отметил, что, помимо термометрии, на участках будет проводиться дезинфекция рук, около каждого стола будет ограничение по пребыванию не более 3 человек в очереди с соответствующей дистанцией и нанесением разметки.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада отменила предоставление справки о несудимости кандидатами на местных выборах, которые состояться 25 октября.

Тем временем избирательная кампания по очередным и первым выборам депутатов местных советов, сельских, поселковых и городских председателей стартовала 5 сентября.

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