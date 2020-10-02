Шестую неделю подряд доллар в обменниках продолжает расти

А курс доллара все растет

А курс доллара все растет

С 25 сентября по 2 октября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 8,90 коп. до 28,4567 UAH/USD, курс покупки повысился на 9,35 коп. до 28,2448 UAH/USD, повышаясь шестую неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 28,23 коп. до 32,9113 UAH/EUR, курс продажи повысился на 28,09 коп. до 33,3913 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 18 по 25 сентября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 14,15 коп. до 28,3677 UAH/USD, курс покупки повысился на 15,04 коп. до 28,1513 UAH/USD, повышаясь пятую неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 2 октября 28,2448 28,4567 32,9113 33,3913 3,3000 3,7600 По сравнению с 25 сентября 0,0935 0,0890 0,2823 0,2809 -0,0200 -0,0600

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

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