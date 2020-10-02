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02 октября 2020, пятница, 11:37 201
Финансы 2020-10-02T13:45:03+03:00
Українські Новини
Шестую неделю подряд доллар в обменниках продолжает расти

Шестую неделю подряд доллар в обменниках продолжает расти

Катерина Цапро
Курс валют, курс доллара, Курс евро
А курс доллара все растет
А курс доллара все растет

С 25 сентября по 2 октября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 8,90 коп. до 28,4567 UAH/USD, курс покупки повысился на 9,35 коп. до 28,2448 UAH/USD, повышаясь шестую неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 28,23 коп. до 32,9113 UAH/EUR, курс продажи повысился на 28,09 коп. до 33,3913 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 18 по 25 сентября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 14,15 коп. до 28,3677 UAH/USD, курс покупки повысился на 15,04 коп. до 28,1513 UAH/USD, повышаясь пятую неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 2 октября

28,2448

28,4567

32,9113

33,3913

3,3000

3,7600

По сравнению с 25 сентября

0,0935

0,0890

0,2823

0,2809

-0,0200

-0,0600

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

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