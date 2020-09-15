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15 сентября 2020, вторник, 16:27 15 Инфографика
Политика 2020-09-15T16:27:01+03:00
Українські Новини
Вспышку коронавируса выявили среди работников Ровенской АЭС

Вспышку коронавируса выявили среди работников Ровенской АЭС

Константин Долгий
Ровенская АЭС, Ровенская область, Атомная станция, Вспышка коронавируса, Covid-19, Пандемия коронавируса
Ровенская атомная электростанция. Фото: wikipedia.org
Ровенская атомная электростанция. Фото: wikipedia.org

В то время как в Минэнерго заявили о необходимости завершить строительство двух энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции (АЭС), на Ровенской АЭС сообщили о вспышке коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ровенской АЭС, передают Українські Новини.

Сегодня, 15 сентября, по состоянию на 10:00, у работников РАЭС было подтверждено 6 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Сообщается, что в течение минувшего дня к медикам с симптомами острой респираторной-вирусной инфекции (ОРВИ) обратились 34 работника станции. Еще 26 атомщиков находятся под динамическим наблюдением врачей.

С момента регистрации первого случая инфицирования COVID-19 побороть заболевание смогли 102 работника РАЭС. К сожалению, от осложнений, вызванных инфекцией, один работник умер в мае 2020 года.

В РАЭС опубликовали график обращений работников станции с симптомами ГРВИ от начала сентября. Отмечается, что в целом количество обращений находится на низком уровне.

График обращения работников РАЭС с симптомами ОРВИ. Фото: RNPPГрафик обращения работников РАЭС с симптомами ОРВИ. Фото: RNPP

В пресс-службе рассказали, что из-за ситуации с пандемией коронавируса 150 работников станции переведены на формат дистанционной работы, еще 1 272 человека — отправлены в отпуск.

Согласно данным Минздрава, от начала пандемии в Ровенской области было подтверждено 10 635 случаев заражения коронавирусом. Побороли заболевание 7 838 человек, еще 144 — погибли.

Как сообщали Українські Новини, в течение 14 сентября в Украине было выявлено почти 3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

Также на планете был установлен новый антирекорд по суточному приросту количества зараженных коронавирусом людей.

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