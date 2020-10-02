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02 октября 2020, пятница, 14:38 935
Общество 2020-10-02T15:00:01+03:00
Українські Новини
В аптеках появилась первая партия вакцин против гриппа

В аптеках появилась первая партия вакцин против гриппа

Валерия Драгомирова
Грипп, Центр общественного здоровья, Вакцина против гриппа, Вакцина от гриппа
Грипп. Фото: freepick
Грипп. Фото: freepick

Центр общественного здоровья заявляет, что в аптеки поступила первая партия вакцин против гриппа.

Об этом говорится в сообщении учреждения, передают Українськi Новини.

"Первая партия (30 360 доз) трехвалентной вакцины "Джис Флю" (Южная Корея) прошла лабораторный контроль и отныне доступна в продаже", - сказано в нем.

Также сообщается, что в Украину уже прибыло 45 000 доз трехвалентной вакцины "Инфлювак" (Нидерланды), которая после лабораторного контроля поступит в продажу.

Четырехвалентная вакцина "Ваксигрип Тетра" (Франция) будет в продаже ориентировочно через две недели.

Как сообщали Українськi Новини, Центр общественного здоровья ожидает поставку в Украину 665 тыс. доз вакцин против гриппа.

В прошлом эпидемическом сезоне в Украину было поставлено 500 тыс. доз вакцин от гриппа, однако вакцинировалось только 238 079 человек, что составляет 0,6% населения.

В эпидсезоне 2019-2020 годов заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) снизилась на 9,3% до 4,9 млн человек по сравнению с эпидсезоном 2018-2019 годов.

Всего за сезон зарегистрирован 71 летальный случай.

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