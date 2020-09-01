Украина ожидает поставки 665 тыс. доз вакцин против гриппа

Вслед за сообщением Ульяны Супрун о том, что в борьбе с большинством сезонных заболеваний может помочь вакцинация , стало известно, что Центр общественного здоровья ожидает поставку в Украину 665 тыс. доз вакцин против гриппа.

Об этом говорится в сообщении учреждения, передают Українськi Новини.

В частности, к эпидемическому сезону 2020-2021 годов будет поставлено 500 тыс. доз 4-валентной вакцины Vaxigrip Tetra (Франция), 45 тыс. доз 3-валентной вакцины "Инфлувак" (Нидерланды), 100 тысс. доз 3-валентной вакцины "ДжиСи Флю" и 20 тыс. доз 4-валентной вакцины "ДжиСи Флю Квадривалент" (обе – Южная Корея).

Отмечается, что в этом году вакцины были разработаны с учетом прогноза Всемирной организации здравоохранения относительно циркуляции таких штаммов вируса гриппа, как вирус, подобный A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09; вирус, подобный A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); вирус, подобный В/Washington/02/2019 (линия B Victoria); вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata).

В прошлом эпидсезоне в Украину было поставлено 500 тыс. доз вакцин от гриппа, однако вакцинировалось только 238 079 человек, что составляет 0,6% населения.

Как сообщали Українськi Новини, в эпидсезоне 2019-2020 годов заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) снизилась на 9,3% до 4,9 млн человек по сравнению с эпидсезоном 2018-2019 годов.

Всего за сезон зарегистрирован 71 летальный случай.

Как сообщали Українські новини, в Украине фиксируют случаи столбняка. В Минздраве рассказали, когда делать прививки.

Также Зеленский заявил о нехватке квалифицированных врачей в случае дальнейшего роста заболеваемости коронавирусом.

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