От COVID-19 умер депутат в Волынской области

В то время как в Украине продолжает стремительно расти количество выявленных случаев заражения коронавирусом, в Волынской области респираторное заболевание COVID-19 стало причиной смерти депутат Рожищенского городского совета Антона Богдана.

Как передают Українські Новини, об этом говорится в сообщении на сайте Рожищенского городского совета.

Сообщается, что депутат умер в четверг, 1 октября. Перед этим проходил лечение от коронавируса, но болезнь оказалась сильнее.

Антон Богдан родился в 1958 году. В Рожищенском городском совете он был постоянным членом комиссии по вопросам депутатской деятельности и этики, соблюдения прав человека, законности и правопорядка.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Ужгороде от коронавирусной инфекции COVID-19 умер украинский художник Юрий Боднар.

Также сообщалось, что коронавирусная инфекция стала причиной смерти главного педиатра Львова Богдана Остальского, который долгое время боролся с заболеванием.

Кроме того, в Хмельницкой области от коронавируса умер областной прокурор Олег Синишин.

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