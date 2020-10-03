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03 октября 2020, суббота, 05:30 244
Экономика 2020-10-03T05:45:01+03:00
Українські Новини
Гривна на выходных подешевела. Курс валют от НБУ на 3 октября

Гривна на выходных подешевела. Курс валют от НБУ на 3 октября

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс гривны
Курс гривны

В то время, как Минэкономики прогнозирует снижение экономики в случае усиления карантина, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2-4 октября, на 2,38 коп. до 28,3343 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 октября, на 1,16 коп. до 28,3105 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,7298
1 доллар США 28,3343
1 швейцарский франк 30,8871
10 иен 2,6861
10 российских рублей 3,6740
1 евро 33,3282

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 1 октября на 5,35 коп. до 28,4609 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,77 коп. до 28,2434 UAH/USD.

Тем временем в сентябре курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 74,93 коп. до 28,4210 UAH/USD, курс покупки повысился на 80,36 коп. до 28,2127 UAH/USD после понижения в августе.

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