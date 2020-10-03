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03 октября 2020, суббота, 05:50 10
Жизнь 2020-10-03T05:50:01+03:00
Українські Новини
Переход на зимнее время-2020. Когда переводить стрелки и как подготовить организм к смене режима

Переход на зимнее время-2020. Когда переводить стрелки и как подготовить организм к смене режима

Анна Рудык
Зимнее время, Перевод часов, переход на зимнее время, перевод на зимнее время
Часы в снегу. Фото: pixabay
Часы в снегу. Фото: pixabay

В то время, как в октябре ожидаются мощные магнитные бури, в этом месяце украинцы второй раз за год традиционно переведут стрелки на своих часах - на этот раз переход будет проводиться на зимнее время. Українські Новини расскажут, когда пройдет переход и как подготовить к нему организм. 

Так, переход на зимнее время состоится в ночь на последнее воскресенье октября - с 24 на 25 число.

Украинцам на своих часах нужно будет перевести стрелки на один час назад. 

Переход на зимнее время осуществляется согласно постановлению Кабинета министров Украины № 509 oт 13.05.1996 "О порядке исчисления времени нa территории Украины". В сентябре 2011 года постановлением Верховной Рады перевод часов на зимнее время был отменен, однако 18 октября, после критических выступлений части общественности, парламент признал вышеупомянутый документ утратившим силу.

Перестраиваться на зимнее или летнее время не всегда просто для организма, поэтому стоит следовать таким рекомендациям, чтобы помочь своему телу привыкнуть к обновленному режиму:

  • тем, кто имеет привычку поспать днем, нужно ограничить количество дневного сна и сместить его немного вперед; таким образом, идеальным вариантом будет спать не более получаса в течение дня;
  • за неделю до перехода на зимнее время стоит начать ложиться спать позже на 15 минут ежедневно; такие изменения не повлияют на организм кардинально и подготовят его к смене режима;
  • подготавливаться ко сну стоит за час до него: закончить все дела и немного расслабиться;
  • за несколько дней до перевода часов важно ограничить употребление алкогольных и кофейных напитков для стабильности цикла сна;
  • не сбивать режим на выходных, ложиться спать примерно в одно и то же время;
  • не наедаться на ночь: помимо вреда для фигуры, это может вызвать проблемы со сном.

Как сообщали Українські Новини, синоптики прогнозируют морозы в октябре и снег с "бабьим летом" в ноябре.

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