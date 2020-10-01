В октябре Украину накроют сразу несколько мощных магнитных бурь. Когда ожидать и как уберечься

После магнитных бурь в конце сентября, в октябре 2020 года украинцев ожидает сразу несколько магнитных бурь. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН. Так, согласно данным лаборатории, в октябре произойдет три магнитных бури и четыре магнитных колебания (магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии. В первый день месяца магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии. Также явление ожидается 20, 24 и 25 октября. А магнитные бури уровня G1 ожидаются три дня подряд - 21, 22 и 23 числа. Магнитные бури в октябре 2020. Данные: Лаборатоория ФИАН Магнитные бури уровня G1 (первого уровня) ощутимы для метеочувствительных людей. Они могут ощущать слабость, головокружение и перепады настроения. Также магнитные бури являются небезопасными для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и ВСД, они могут почувствовать также ухудшение самочувствия. Чтобы уберечься от ухудшения самочувствия в дни магнитных бурь стоит уменьшить физические нагрузки и меньше нервничать, а также не употреблять алкоголь и большое количество кофе. Как сообщали Українські Новини, астрологи спрогнозировали, какие знаки зодиака станут счастливее осенью-2020. Также синоптики прогнозируют морозы в октябре и снег с "бабьим летом" в ноябре.