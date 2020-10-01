В октябре Украину накроют сразу несколько мощных магнитных бурь. Когда ожидать и как уберечься

После магнитных бурь в конце сентября, в октябре 2020 года украинцев ожидает сразу несколько магнитных бурь. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН.

Так, согласно данным лаборатории, в октябре произойдет три магнитных бури и четыре магнитных колебания (магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии.

В первый день месяца магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии. Также явление ожидается 20, 24 и 25 октября.

А магнитные бури уровня G1 ожидаются три дня подряд - 21, 22 и 23 числа.

Магнитные бури в октябре 2020. Данные: Лаборатоория ФИАН

Магнитные бури уровня G1 (первого уровня) ощутимы для метеочувствительных людей. Они могут ощущать слабость, головокружение и перепады настроения.

Также магнитные бури являются небезопасными для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и ВСД, они могут почувствовать также ухудшение самочувствия.

Чтобы уберечься от ухудшения самочувствия в дни магнитных бурь стоит уменьшить физические нагрузки и меньше нервничать, а также не употреблять алкоголь и большое количество кофе.

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