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01 октября 2020, четверг, 05:45 81
Жизнь 2020-10-01T05:45:01+03:00
Українські Новини
В октябре Украину накроют сразу несколько мощных магнитных бурь. Когда ожидать и как уберечься

В октябре Украину накроют сразу несколько мощных магнитных бурь. Когда ожидать и как уберечься

Анна Рудык
Магнитная буря, Магнитные бури, магнитные бури-2020, магнитные бури в октябре
Магнитная буря. Фото: zabegalovka.uol.ua
Магнитная буря. Фото: zabegalovka.uol.ua

После магнитных бурь в конце сентября, в октябре 2020 года украинцев ожидает сразу несколько магнитных бурь. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН.

Так, согласно данным лаборатории, в октябре произойдет три магнитных бури и четыре магнитных колебания (магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии.

В первый день месяца магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии. Также явление ожидается 20, 24 и 25 октября.

А магнитные бури уровня G1 ожидаются три дня подряд - 21, 22 и 23 числа.

Магнитные бури в октябре 2020. Данные: Лаборатоория ФИАНМагнитные бури в октябре 2020. Данные: Лаборатоория ФИАН

Магнитные бури уровня G1 (первого уровня) ощутимы для метеочувствительных людей. Они могут ощущать слабость, головокружение и перепады настроения.

Также магнитные бури являются небезопасными для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и ВСД, они могут почувствовать также ухудшение самочувствия.

Чтобы уберечься от ухудшения самочувствия в дни магнитных бурь стоит уменьшить физические нагрузки и меньше нервничать, а также не употреблять алкоголь и большое количество кофе.

Как сообщали Українські Новини, астрологи спрогнозировали, какие знаки зодиака станут счастливее осенью-2020.

Также синоптики прогнозируют морозы в октябре и снег с "бабьим летом" в ноябре.

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