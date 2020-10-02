В Одесской области подросток бросился под поезд

В то время как в Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина с подозрением на COVID-19 выбросился из окна больницы, на Одесщине 16-летний парень покончил жизнь самоубийством из-за проблем со здоровьем.

Как передают Українські Новини, об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

Инцидент произошел с несовершеннолетним жителем населенного пункта Выгода. Парень пришел к железнодорожным путям, дождался проезжающего поезда и лег на рельсы.

Сообщается, что подросток никак не реагировал на сигналы, подаваемые машинистом состава. В результате происшествия он получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

По информации правоохранителей, у погибшего были проблемы со здоровьем. По этой причине он неоднократно заявлял о намерениях покончить с жизнью.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Кривом роге 13-летняя школьница выбросилась из 12-го этажа из-за проблем с успеваемостью.

Также сообщалось, что в одной из больниц Киева два человека с COVID-19 покончили с собой.

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