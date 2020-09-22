Два человека покончили с собой в киевской больнице для заболевших COVID-19

В то время как в Днепропетровской области мужчина с подозрением на COVID-19 выбросился из окна больницы и разбился насмерть, в Киеве второй день подряд в одной и той же больнице совершают самоубийство.

Как передают Українські Новини, об этом сегодня, 22 сентября, пишет Громадське.

Как рассказали изданию в Киевской городской прокуратуре, оба инцидента произошли на территории Киевской городской клинической больницы № 4, которая является опорной для больных с коронавирусом.

По имеющейся информации, первый инцидент произошел в понедельник, 21 сентября, второй — сегодня, 22 сентября.

В полиции рассказали, что по данным фактам были открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Как пишет в социальной сети Facebook Киев Оперативный, в обоих случаях врачи проводили реанимационные мероприятия, однако травмы, полученные при падениях привели к смерти.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Кривом Роге Днепропетровской области школьница разбилась в результате падения с 12-го этажа.

Кроме того, в Киеве скончался мужчина, который решил прыгнуть с Южного моста в воды Днепра.

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