В Кривом Роге мужчина с COVID-19 покончил жизнь самоубийством в больнице

В то время как в Украине был в очередной раз побит антирекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом, в Кривом Роге мужчина с подозрением на COVID-19 совершил самоубийство. Об этом пишет Днепр Оперативный, передают Українські Новини.

Инцидент произошел с мужчиной 1971 года рождения в среду, 16 сентября, в инфекционной больнице № 7 в Кривом Роге.

После того как мужчину доставили в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19, он по непонятным причинам открыл окно в кабинете и выбросился на улицу.

В результате падения с третьего этажа он получил множественные травмы и скончался на месте. На месте работали сотрудники правоохранительных органов с целью установить причины и обстоятельства происшествия.

Согласно данным Министерства здравоохранения Украины, от начала пандемии в Днепропетровской области было выявлено 3 653 заболевших коронавирусом, из них 1 719 человек побороли заболевание и еще 83 - погибли от COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Кривом Роге, несмотря на карантин и опасность заражения коронавирусом, образовалась огромная очередь из местных жителей, которые хотели оформить спецпропуск для пользования общественным транспортом.

Кроме того, накануне украинские медики заявили о случае повторного заражения коронавирусом у человека, который в начале лета смог выздороветь после COVID-19.

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