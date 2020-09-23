Наиболее вероятной причиной смерти 13-летней девочки из Кривого Рога, где накануне в больнице произошло самоубийство, могли стать проблемы в школе, а именно плохие оценки по украинскому языку. Как пишут Факты ICTV, это подтвердили знакомые погибшей.

Как рассказали соседи девочки, плохая успеваемость не раз приводила к конфликтам с родителями. Друзья девочки также подтвердили это.

"Девочка была отличницей, однако подруге жаловалась, что ее заставляют много учиться", — говорится в сообщении.

Отмечается, что рядом с местом падения девочки была найдена тетрадь по украинскому языку, которая содержала несколько плохих оценок.

По словам психологов, подростки могут слишком болезненно воспринимать подобные вещи, поэтому советуют родителям следить за настроением своих детей и обращать внимание на их действия в подобных ситуациях.

Правоохранительные органы, которые устанавливают причины смерти школьницы, рассматривают версию о доведении девочки до самоубийства.

Как сообщали Українські Новини, во вторник, 22 сентября, в Кривом Роге 13-летняя девочка выпала из окна квартиры на 12-этаже, в результате чего получила несовместимые с жизнью травмы.

Также сообщалось, что в Киеве в одной из опорных больниц для пациентов с COVID-19 на протяжении двух дней двое мужчин покончили с собой.

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