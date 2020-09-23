подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.75 33.35
˟
  • Новости
  • Происшествия
  • Смерть 13-летней школьницы в Кривом Роге: причиной суицида девочки могли стать плохие оценки, — СМИ
23 сентября 2020, среда, 23:11 5
Происшествия 2020-09-23T23:11:35+03:00
Українські Новини
Смерть 13-летней школьницы в Кривом Роге: причиной суицида девочки могли стать плохие оценки, — СМИ

Смерть 13-летней школьницы в Кривом Роге: причиной суицида девочки могли стать плохие оценки, — СМИ

Константин Долгий
Самоубийство, Днепропетровская область, Происшествия, Кривой Рог, Подростковый суицид
Фото с места гибели школьницы. Фото: one.kr.ua
Фото с места гибели школьницы. Фото: one.kr.ua

Наиболее вероятной причиной смерти 13-летней девочки из Кривого Рога, где накануне в больнице произошло самоубийство, могли стать проблемы в школе, а именно плохие оценки по украинскому языку. Как пишут Факты ICTV, это подтвердили знакомые погибшей.

Как рассказали соседи девочки, плохая успеваемость не раз приводила к конфликтам с родителями. Друзья девочки также подтвердили это.

"Девочка была отличницей, однако подруге жаловалась, что ее заставляют много учиться", — говорится в сообщении.

Отмечается, что рядом с местом падения девочки была найдена тетрадь по украинскому языку, которая содержала несколько плохих оценок.

По словам психологов, подростки могут слишком болезненно воспринимать подобные вещи, поэтому советуют родителям следить за настроением своих детей и обращать внимание на их действия в подобных ситуациях.

Правоохранительные органы, которые устанавливают причины смерти школьницы, рассматривают версию о доведении девочки до самоубийства.

Как сообщали Українські Новини, во вторник, 22 сентября, в Кривом Роге 13-летняя девочка выпала из окна квартиры на 12-этаже, в результате чего получила несовместимые с жизнью травмы.

Также сообщалось, что в Киеве в одной из опорных больниц для пациентов с COVID-19 на протяжении двух дней двое мужчин покончили с собой.

Больше новостей о: Самоубийство Днепропетровская область Происшествия Кривой Рог Подростковый суицид

Символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской: Апелляционный суд признал законным вывод Института
В Офисе Президента отрицают, что окружение Зеленского участвовало в коррупционных схемах
Новости
Смерть 13-летней школьницы в Кривом Роге: причиной суицида девочки могли стать плохие оценки, — СМИ 23:11
Учения
Зеленский понаблюдал за ходом учений "Объединенные усилия-2020" 22:50
На Донбассе ранены двое военных из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве 22:14
В Херсонской области из-за коронавируса у школьницы на карантин отправили класс 22:10
Задержания на акции протеста в Беларуси. Фото: TUT.by.
Протесты после инаугурации в Беларуси. Людей разгоняют водометами 22:00
больше новостей
Министр финансов рассказал, когда будет проведена следующая индексация пенсий 05:10
Что Ярославский строит в аэропорту Днепра: впервые обнародованы детальные планы нового аэропорта 08:55
Формула начисления пенсий. От чего зависят выплаты и кто может претендовать на самую большую пенсию 05:30 Инфографика
Учителям разрешили не ставить школьникам оценки. В МОН объяснили, когда можно отказаться от 12-балльной систем 05:30
В украинском учебнике для начальных классов указано, что Киев был основан в XIX веке 19:01
больше новостей
В украинском учебнике для начальных классов указано, что Киев был основан в XIX веке 19:01
Символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской: Апелляционный суд признал законным вывод Института нацпамяти 18:07
В Киевской области "Европейская Солидарность" "зачистила" от идейных депутатов ячейки в Буче и Вишневом 09:25
Учителям разрешили не ставить школьникам оценки. В МОН объяснили, когда можно отказаться от 12-балльной систем 05:30
В январе-июле из-за гриппа и пневмонии в Украине умерло в 2 раза больше человек, чем от COVID-19 14:34
больше новостей
Уровень теневой экономики в Украине вырос выше 30%
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok