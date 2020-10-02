На Николаевщине работников хлебокомбината подозревают в хищении зерна из Госрезерва на почти 1 млн гривен

В то время как экс-чиновнику Черниговской ОГА сообщили о подозрении в хищении 800 тысяч гривен на ремонте больницы, на Николаевщине группу должностных лиц подозревают в хищениях зерна из "Госрезерва".

Как передают Українські Новини, об этом в пятницу, 2 октября, пишет Elevatorist.

По имеющейся информации, работники правоохранительных органов Николавеской области сообщили о подозрении четырем работникам хлебокомбината, которых подозревают в краже зерна из "Государственного агентства резерва Украины".

"Злоумышленники присвоили более 158 т зерна пшеницы на общую сумму 946 тысяч гривен", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в преступлении приняли участие и.о. заместитель гендиректора, начальник лаборатории, начальник участка, где находилось на хранении зерно, и бухгалтер госпредприятия.

В ходе обысков правоохранители изъяли документацию, подтверждающую хищения зерна, "черновые записи" и почти 12 тысяч долларов.

Как сообщали Українські Новини, в Харьковской области Служба безопасности Украины раскрыла схему хищения государственного зерна на 2,5 млн гривен.

Также сообщалось, что в Одессе чиновникам сообщили о подозрении в присвоении около 7 млн гривен, которые предназначались для оказания помощи детям.

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