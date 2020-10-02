подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
02 октября 2020, пятница, 19:33 10
Силовые структуры 2020-10-02T19:45:01+03:00
Українські Новини
На Николаевщине работников хлебокомбината подозревают в хищении зерна из Госрезерва на почти 1 млн гривен

На Николаевщине работников хлебокомбината подозревают в хищении зерна из Госрезерва на почти 1 млн гривен

Константин Долгий
Николаевская область, Национальная полиция Украины, Хищения, хищение зерна
Зерно пшеницы. Фото: Украинское фото
Зерно пшеницы. Фото: Украинское фото

В то время как экс-чиновнику Черниговской ОГА сообщили о подозрении в хищении 800 тысяч гривен на ремонте больницы, на Николаевщине группу должностных лиц подозревают в хищениях зерна из "Госрезерва".

Как передают Українські Новини, об этом в пятницу, 2 октября, пишет Elevatorist.

По имеющейся информации, работники правоохранительных органов Николавеской области сообщили о подозрении четырем работникам хлебокомбината, которых подозревают в краже зерна из "Государственного агентства резерва Украины".

"Злоумышленники присвоили более 158 т зерна пшеницы на общую сумму 946 тысяч гривен", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в преступлении приняли участие и.о. заместитель гендиректора, начальник лаборатории, начальник участка, где находилось на хранении зерно, и бухгалтер госпредприятия.

В ходе обысков правоохранители изъяли документацию, подтверждающую хищения зерна, "черновые записи" и почти 12 тысяч долларов.

Как сообщали Українські Новини, в Харьковской области Служба безопасности Украины раскрыла схему хищения государственного зерна на 2,5 млн гривен.

Также сообщалось, что в Одессе чиновникам сообщили о подозрении в присвоении около 7 млн гривен, которые предназначались для оказания помощи детям.

Больше новостей о: Николаевская область Национальная полиция Украины Хищения хищение зерна

ОПЗЖ лидирует на выборах в облсовет Николаевской о...
В Одесской области подросток бросился под поезд...
Из-за хищений при строительстве Подольсько-Воскрес...
В Киеве задержали организатора схемы хищения зерна...
По-прежнему 13 лет. Заочный приговор Януковича суд оставил в силе
В пятницу в Киеве не добавилось школ, закрытых на карантин - 2 класса перевели на "дистанционку"
Новости
ПФУ направил еще 1,1 млрд гривен на финансирование пенсий за октябрь 20:00 Инфографика
На Николаевщине работников хлебокомбината подозревают в хищении зерна из Госрезерва на почти 1 млн гривен 19:33
Дефицит врачей может грозить Донецкой области из-за ситуации с коронавирусом 19:27
В полиции сообщили подробности стрельбы на "Вокзальной": женщина с огнестрельным ранением отказалась от помощи 19:20
За взрыв возле столичного Антикоррупционного суда взялась полиция 18:42
больше новостей
Часть украинцев могут выйти на пенсию досрочно: кто имеет право на льготные выплаты 05:30 Инфографика
В Украине могут переписать правила ПДД 05:30
Мы не в СССР и не под Кремлем: Кравчук ответил Грызлову на ультиматумы 22:42
Украинским полярникам увеличили размер суточных в 50 раз 22:08
В одной из школ Житомира заболели 30 педагогов, у троих выявили COVID-19 20:26
больше новостей
САП сдерживает ход дела расследования НАБУ о причастности мэра Белой Церкви Геннадия Дикого к коррупционной схеме 17:46
Часть украинцев могут выйти на пенсию досрочно: кто имеет право на льготные выплаты 05:30 Инфографика
Сергей Шахов. Фото: ВРУ
Луганщина в огне, власть – бездействует, — Сергей Шахов 20:44
Сенкевич и Чайка выходят во второй тур на выборах мэра Николаева, – соцопрос 14:00
В одной из школ Житомира заболели 30 педагогов, у троих выявили COVID-19 20:26
больше новостей
Химикус хочет через суд обязать Пашинского выплатить 1,5 млн гривен ущерба
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok