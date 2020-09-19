подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
19 сентября 2020, суббота, 17:33 422
Силовые структуры 2020-09-19T18:30:02+03:00
Українські Новини
В Черниговской области экс-чиновника ОГА подозревают в хищении 800 тысяч грн на ремонте больницы

В Черниговской области экс-чиновника ОГА подозревают в хищении 800 тысяч грн на ремонте больницы

Елена Новикова
Черниговская область, Хищение средств, Нацполиция, Присвоение госсредств
Под Черниговом экс-чиновник ОГА украл 800 тысяч гривен из бюджета. Фото: Нацполиция
Под Черниговом экс-чиновник ОГА украл 800 тысяч гривен из бюджета. Фото: Нацполиция

В Черниговской области правоохранители разоблачили экс-чиновника облгосадминистрации, который организовал коррупционную схему для присвоения более 800 тысяч гривен из бюджета, в то время, как ранее чиновников командования Медсил ВСУ разоблачили в получении "отката" в 1 миллион гривен.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции.

Так, сообщается, что в ходе следствия правоохранители установили причастие к организации данной схемы бывшего начальника одного из управлений Черниговской ОГА и руководителя субъектов хозяйствования.

Чтобы завладеть госсредствами, выделенными на реконструкцию здания терапевтического корпуса Черниговской областной больницы, очистительных сооружений в с. Киселевка Черниговского района, а также на эксплуатационное содержание автомобильных дорог, злоумышленники вносили в акты выполненных работ заведомо недостоверные сведения.

Дорога, которую должны были содержать. Фото: НацполицияДорога, которую должны были содержать. Фото: Нацполиция

Сейчас следователи доказали их причастность к присвоению более 800 000 гривен государственных средств.

Екс-руководителю управления Черниговской ОГА, трем директорам и бухгалтеру коммерческих структур сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 в. 366 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры предосторожности, проверяются выполнение работ на других объектах.

Как сообщали Українські Новини, в "Укрзализнице" на тепловозах украли почти 60 млн гривен.

Также чиновник Минобороны нанес убытки в 2 млн грн.

Больше новостей о: Черниговская область Хищение средств Нацполиция Присвоение госсредств

Дистанционное обучение ввели в более чем 120 учебн...
В Харьковской области СБУ раскрыла хищение государ...
Силовики оценили по просьбе ЦИК возможность провед...
Возможную причастность экс-депутата Логвинского к ...
Какие страны отнесены в "красную зону". Минздрав обнародовал новый список
В Киеве заболеваемость коронавирусом резко увеличилась - за сутки 400 новых случаев
Новости
Количество новых случаев COVID-19 в ВСУ снизилось 18:33
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org
В парке "Владимирская горка" мэр Кличко открыл новый фонтан с Архистратигом Михаилом 18:19
В Черниговской области экс-чиновника ОГА подозревают в хищении 800 тысяч грн на ремонте больницы 17:33
В Умани полицейские задержали двух незаконно въехавших в Украину хасидов 17:04
Балуха на следующей неделе могут вывести из медикаментозного сна, — Геращенко 16:33
больше новостей
Среднерыночную стоимость легковушек могут снизить с 375 до 200 минимальных зарплат 20:23
Суммы в платежках за газ вырастут в два раза: эксперт дал прогноз цен зимой 05:30 Инфографика
Зарплаты и пенсии повысят, но не всем: что ждать украинцам от госбюджета-2021 05:30
На новых Renault украинского производства будут машинокомплекты из России 05:30
Картофель в Украине дешевеет. Цены уже почти в полтора раза ниже, чем год назад 06:15
больше новостей
Один год войны НАБУ против меня: 9 тысяч уволенных, потеря 50% поступлений в бюджет и 0,3% ВВП, - Олег Бахматюк 12:13
Суммы в платежках за газ вырастут в два раза: эксперт дал прогноз цен зимой 05:30 Инфографика
Зарплаты и пенсии повысят, но не всем: что ждать украинцам от госбюджета-2021 05:30
Адвокаты Януковича потребовали от ГБР обнародовать факты сдачи Крыма Турчиновым, Яценюком и Порошенко 14:18
Таможня объявила войну "контрабандной гидре", – Резник 18:38
больше новостей
Зеленский готов сократить количество работников Офиса Президента для экономии, - Ермак
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok