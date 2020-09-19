В Черниговской области экс-чиновника ОГА подозревают в хищении 800 тысяч грн на ремонте больницы

Под Черниговом экс-чиновник ОГА украл 800 тысяч гривен из бюджета. Фото: Нацполиция

Под Черниговом экс-чиновник ОГА украл 800 тысяч гривен из бюджета. Фото: Нацполиция

В Черниговской области правоохранители разоблачили экс-чиновника облгосадминистрации, который организовал коррупционную схему для присвоения более 800 тысяч гривен из бюджета, в то время, как ранее чиновников командования Медсил ВСУ разоблачили в получении "отката" в 1 миллион гривен.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции.

Так, сообщается, что в ходе следствия правоохранители установили причастие к организации данной схемы бывшего начальника одного из управлений Черниговской ОГА и руководителя субъектов хозяйствования.

Чтобы завладеть госсредствами, выделенными на реконструкцию здания терапевтического корпуса Черниговской областной больницы, очистительных сооружений в с. Киселевка Черниговского района, а также на эксплуатационное содержание автомобильных дорог, злоумышленники вносили в акты выполненных работ заведомо недостоверные сведения.

Дорога, которую должны были содержать. Фото: Нацполиция

Сейчас следователи доказали их причастность к присвоению более 800 000 гривен государственных средств.

Екс-руководителю управления Черниговской ОГА, трем директорам и бухгалтеру коммерческих структур сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 в. 366 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры предосторожности, проверяются выполнение работ на других объектах.

Как сообщали Українські Новини, в "Укрзализнице" на тепловозах украли почти 60 млн гривен.

Также чиновник Минобороны нанес убытки в 2 млн грн.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости