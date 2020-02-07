Одесских чиновников подозревают в присвоении 7 млн гривен, предназначенных детям

В Одесской области чиновники на протяжении двух лет присваивали бюджетные средства, которые предназначались для помощи детям. Следствие считает, что организованная группа присвоила 7 млн гривен. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Сообщается, что Офис генпрокурора контролирует ход расследования в уголовном производстве по факту присвоения 7 млн бюджетных средств, которые предназначались для помощи 190 детям. По версии следства, участники организованной группы в течении двух лет присваивали средства из бюджета путем оформления социальных выплат и пособий на несуществующих детей, якобы родившихся вне учереждения здравоохранения.

Также следствие считает, что вероятная организатор привлекла к совершению преступлений руководителя одного из отделов Управления социальной защиты населения Беляевского районной государственной администрации Одесской области и заместителя управляющего территориальным отделением банковского учреждения.

Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 5 ст. 191 УК Украины осуществляет прокуратура Одесской области.

Как сообщали Українські Новини, СБУ выявила факт хищения 1,6 млн гривен госбюджета руководителями одного из департаментов Одесской областной государственной администрации через коммунальное предприятие облсовета.

Также Офис генпрокурора сообщил бывшему чиновнику КП "Международный аэропорт "Запорожье"" Запорожского горсовета о подозрении в нанесении 1,5 млн гривен ущерба коммунальному предприятию.