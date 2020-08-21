В Харьковской области СБУ раскрыла хищение государственного зерна на 2,5 млн гривен

Было установлено, что в состав преступной группы входили трое должностных лиц одной из государственных хлебных баз Харьковской области.

"По данным следствия, в течение 2018-2019 годов директор предприятия, начальник элеватора и руководитель охраны незаконно завладели и реализовали почти 250 тонн подсолнечника и пшеницы на общую сумму более 2,4 миллиона гривен", – сообщают в СБУ.

Судебно-экономическая экспертиза подтвердила пропажу зерна и нанесенный государству ущерб.

"Сейчас всем участникам преступной группы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.190 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – также говорят в СБУ.

Как сообщали Українські новини, СБУ вместе с британцами разоблачили крупную международную сеть хакеров.

Также в СБУ отрицают, что причастны к задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

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