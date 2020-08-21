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21 августа 2020, пятница, 14:47 207
Силовые структуры 2020-08-21T14:47:01+03:00
Українські Новини
В Харьковской области СБУ раскрыла хищение государственного зерна на 2,5 млн гривен

В Харьковской области СБУ раскрыла хищение государственного зерна на 2,5 млн гривен

Александр Савич
Зерно, СБУ, Хищение средств, Воровство
В Харьковской области раскрыли факт разворовывания государственного зерна. Фото: СБУ
В Харьковской области раскрыли факт разворовывания государственного зерна. Фото: СБУ

Вслед за информацией о том, что Служба безопасности Украины раскрыла схему воровства госсредств в "Укрзализныце" на более 60 млн гривен, стало известно, что СБУ раскрыла организованную преступную группировку, которая разворовывали зерно из хранилищ Государственного агентства резерва Украины. Об этом сообщает СБУ.

Было установлено, что в состав преступной группы входили трое должностных лиц одной из государственных хлебных баз Харьковской области. 

"По данным следствия, в течение 2018-2019 годов директор предприятия, начальник элеватора и руководитель охраны незаконно завладели и реализовали почти 250 тонн подсолнечника и пшеницы на общую сумму более 2,4 миллиона гривен", – сообщают в СБУ.

Судебно-экономическая экспертиза подтвердила пропажу зерна и нанесенный государству ущерб.

"Сейчас всем участникам преступной группы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.190 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – также говорят в СБУ.

Как сообщали Українські новини, СБУ вместе с британцами разоблачили крупную международную сеть хакеров.

Также в СБУ отрицают, что причастны к задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

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