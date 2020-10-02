Сегодня Шмыгаль поедет в Луганскую область для оценки ущерба от пожаров

Премьер-министр Денис Шмыгаль в пятницу, 2 октября, посетит Луганскую область для оценки масштаба пожаров и координирования процесса преодоления последствий стихийного бедствия.

Об это он написал в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Вылетаем в Луганскую область. Вместе с главой ГосЧС Николаем Чечеткиным, первым заместителем министра МВД Сергеем Яровым и председателем Гослесагентства Василием Кузьовичем оценим масштаб пожаров и скоординируем процесс преодоления последствий стихийного бедствия", - отметил он.

По информации Офиса генерального прокурора, погибших в результате пожара - 11 человек.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский не связывает масштабные пожары в Луганской области с обстрелами со стороны боевиков.

Однако Офис Президента заявил, что учитывает информацию о провокационных обстрелах, которые могли осуществляться незаконными вооруженными формированиями с временно оккупированной территории и повлечь возникновение части из этих пожаров в нынешних погодных условиях.

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