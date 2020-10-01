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  • В Офисе Президента не исключают, что в масштабных пожарах на Луганщине виноваты боевики
01 октября 2020, четверг, 11:49 484
Политика 2020-10-01T12:30:02+03:00
Українські Новини
В Офисе Президента не исключают, что в масштабных пожарах на Луганщине виноваты боевики

В Офисе Президента не исключают, что в масштабных пожарах на Луганщине виноваты боевики

Кира Молчанова
Боевики, Пожар, Луганская область, Обстрелы, Офис президента, пожар в Луганской области

Офис Президента допускает, что масштабные пожары в Луганской области могли возникнуть из-за обстрелов боевиков.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента без ссылок на конкретных должностных лиц, передают Українськi Новини.

"Нужно четко установить причины такого масштабного распространения огня. Приняли к сведению сообщение генерального прокурора Ирины Венедиктовой по уголовным производствам, начатым по факту пожаров. Учитываем также информацию о провокационных обстрелах, которые могли осуществляться с временно оккупированной территории нашего государства незаконными вооруженными формированиями и могли повлечь по крайней мере часть из этих пожаров в таких погодных условиях, установившихся в эти дни на линии разграничения", - сказано в нем.

Ранее пресс-центр операции Объединенных сил сообщил, что пожары были вызваны провокациями боевиков с применением трассирующих пуль.

За прошедшие сутки в регионе было зафиксировано более сотни очагов возгорания, из-за сильного порывистого ветра огонь быстро распространился, в том числе на десятки жилых домов.

Есть погибшие и госпитализированные с отравлением угарным газом, проводятся меры по эвакуации людей.

Офис констатирует, что на данный момент сил и средств для ликвидации пожаров хватает.

При этом он обращает внимание депутатов Верховной Рады на необходимость учесть потребность в увеличении расходов на сектор обороны и безопасности государства при обсуждении и утверждении проекта государственного бюджета на следующий год.

"Правительство предложило такое увеличение. В частности, дополнительные средства планируется направить для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Работники именно этой службы занимаются спасением людей. Призывы к экономии за счет, среди прочего, наших спасателей, а вместе с ними - и всего сектора безопасности, которые уже неоднократно звучали в парламенте, расцениваем как особо безответственные и циничные, которые могут лишь навредить государству", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, 6 человек погибли, 10 госпитализированы, 120 эвакуированы из-за пожара в Луганской области.

Прокуратура открыла уголовное производство из-за массовых пожаров в Луганской области.

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