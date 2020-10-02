Молдова будет хранить свои запасы газа в украинских ПХГ

Генеральный директор государственного предприятия "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины" Сергей Макогон заявляет, что Молдова будет хранить свои запасы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ).

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Молдова будет хранить запас газа в украинских ПХГ. Уже начались первые поставки. По словам "Молдовагаз", в течении октября-ноября планируется закачать около 100 млн куб. м газа", - написал Макогон.

Он добавил, что вопрос создания запаса газа для Молдовы в Украине стал активно прорабатываться летом 2019 года, когда была неопределенность с продолжением транзита через Украину.

"Подобный запас гарантирует энергетическую безопасность Молдовы и снижает зависимость от единственного поставщика газа", - подчеркнул Макогон.

Как сообщали Українські Новини, компания "Газпром" (Россия) заказала дополнительные мощности для транзита газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).

Протяженность магистральных газопроводов сети "Оператора ГТС Украины" составляет 33,08 тыс. км, пропускная способность - 281 млрд куб. м/год газа на входе и 146 млрд куб. м на выходе.

ГТС включает 57 компрессорные станции и 1 390 газораспределительных станций.

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