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13 марта 2020, пятница, 12:20 3419
Экономика 2020-03-13T12:20:38+02:00
Українські Новини
"Укртрансгаз" перевел 2 ПХГ на работу в режиме закачки газа

"Укртрансгаз" перевел 2 ПХГ на работу в режиме закачки газа

Григорий Яковенко
Газ, ПХГ, Укртрансгаз, Запасы газа в ПХГ
Украинские ПХГ. Фото: nahnews.org
Украинские ПХГ. Фото: nahnews.org

Оператор газохранилищ компания "Укртрансгаз" перевела 2 из 12 подземных хранилищ газа (ПХГ) на работу в режиме закачки природного газа.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба компании.

"Учитывая требования участников рынка, мы перевели работу 2 ПХГ в режим закачки. Таким образом, мы можем предоставить услуги по закачке газа тем клиентам, которые в этом заинтересованы", - сообщили в компании.

Согласно данным государственного предприятия "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины", 11 марта была произведена закачка газа в ПХГ в объеме 3,87 млн куб. м газа.

Как сообщали Українські Новини, 2 ноября Украина прекратила закачку и начала отбор природного газа из подземных хранилищ.

По состоянию на 2 ноября 2019 года запасы газа в ПХГ составили 21,785 млрд куб. м, таким образом, с начала стартовавшего 5 апреля 2019 года сезона закачки запасы газа в ПХГ увеличились в 2,5 раза, или на 13,040 млрд куб. м.

Украина закончила прошлый сезон отбора 4 апреля 2019 года с запасами 8 745 млн куб. м газа.

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