"Укртрансгаз" перевел 2 ПХГ на работу в режиме закачки газа

Оператор газохранилищ компания "Укртрансгаз" перевела 2 из 12 подземных хранилищ газа (ПХГ) на работу в режиме закачки природного газа. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба компании. "Учитывая требования участников рынка, мы перевели работу 2 ПХГ в режим закачки. Таким образом, мы можем предоставить услуги по закачке газа тем клиентам, которые в этом заинтересованы", - сообщили в компании. Согласно данным государственного предприятия "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины", 11 марта была произведена закачка газа в ПХГ в объеме 3,87 млн куб. м газа. Как сообщали Українські Новини, 2 ноября Украина прекратила закачку и начала отбор природного газа из подземных хранилищ. По состоянию на 2 ноября 2019 года запасы газа в ПХГ составили 21,785 млрд куб. м, таким образом, с начала стартовавшего 5 апреля 2019 года сезона закачки запасы газа в ПХГ увеличились в 2,5 раза, или на 13,040 млрд куб. м. Украина закончила прошлый сезон отбора 4 апреля 2019 года с запасами 8 745 млн куб. м газа.