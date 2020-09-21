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21 сентября 2020, понедельник, 21:07 20
Внешняя политика 2020-09-21T21:07:58+03:00
Українські Новини
"Газпром" заказал дополнительные мощности для транзита газа по украинской ГТС

"Газпром" заказал дополнительные мощности для транзита газа по украинской ГТС

Валерия Драгомирова
Газпром, ГТС Украины, Нефтегаз, Газ в Европу
Газпром. Фото: gazprom.ru
Газпром. Фото: gazprom.ru

Компания "Газпром" (Россия) заказала дополнительные мощности для транзита газа по украинской газотранспортной системе (ГТС).

Об этом говорится в сообщении Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", передают Українськi Новини.

"Газпрому" нужны дополнительные мощности для транспортировки природного газа через украинскую ГТС в Европу в октябре. НАК "Нефтегаз Украины" сегодня получил дополнительные мощности на межгосударственных соединениях. Услуги по организации транзита будут оплачены "Газпромом" дополнительно к основному транзитному договору", - говорится в нем.

Согласно сообщению, аукцион по распределению мощностей состоялся на платформах RBP (Венгрия) и GSA (Польша) 21 сентября и это первый подобный аукцион.

По итогам торгов "Нефтегазу" распределены мощности на входе и на выходе из ГТС Украины, которые будут использованы для обеспечения дополнительных объемов транзита "Газпрома".

При этом, согласно сообщению, такие мощности "Газпром" оплатит в полном объеме, это принесет дополнительный доход как "Нефтегазу", так и "Оператору ГТС Украины".

В сообщении напоминается, что в декабре 2019 года НАК "Нефтегаз Украины" и "Газпром"  подписали соглашение о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа через территорию Украины со сроком действия 2020-2024 годы, при этом согласованы объемы российского газа для транспортировки европейским потребителям в рамках этого соглашения.

Так, в 2020 году речь идет о забронированных мощностях в объеме 65 млрд кубометров газа.

За эти услуги "Газпром" обязан заплатить более 7 млрд долларов.

Как сообщали Українськi Новини, председатель правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев заявляет, что Украина получит от компании "Газпром" (Россия) около 2 млрд долларов по контракту на транзит российского газа через территорию Украины в 2020 году.

Государственное предприятие "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины" прогнозирует транзит 52-55 млрд куб. м газа в 2020 году.

В декабре 2019 года Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины", "Оператор ГТС Украины" и "Газпром" подписали договор на транзит российского газа в Европу через территорию Украины с 2020 года.

Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м газа.

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