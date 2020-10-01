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01 октября 2020, четверг, 14:08 367
Общество 2020-10-01T14:15:01+03:00
Українські Новини
В Киевской области коронавирусом за сутки заразились еще 12 детей

В Киевской области коронавирусом за сутки заразились еще 12 детей

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 30 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 140 человек до 9 279, умерших - на 4 человека до 178.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"Официально подтверждено уже 9 279 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 767 детей и у 983 медицинских работников. За сутки подтверждено 140 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 12 детей в возрасте от 3 лет до 16 лет", - сказано в нем.

13 заболевших госпитализированы, остальные 127 находятся на амбулаторном лечении под наблюдением.

Из общего количества больных на стационарное лечение было отправлено 1 214 человек, остальные 8 065 - на амбулаторное.

За сутки были выписаны 68 человек, в том числе 5 детей.

Всего выздоровели 5 639 заболевших, в том числе 477 детей.

"За период эпидемии в Киевской области умерли 178 больных с подтвержденным COVID-19. За сутки поступили сообщения о четырех летальных случаях у больных с подтвержденным COVID-19 (умер мужчина 63 лет, Яготин; женщина 30 лет, г. Березань; мужчина 68 лет, г. Березань; женщина 83 лет, пгт Гребенки Васильковского района)", - говорится в сообщении.

За сутки в Киевский областной лабораторный центр поступило 187 сообщений о подозрении на коронавирурс, всего - 12 834.

Установлено медицинское наблюдение за 23 481 контактным лицом.

Как сообщали Українськi Новини, в Киевской области 26 школ и 4 детсада закрыты на карантин.

Также заболеваемость коронавирусом в Киеве подскочила почти вдвое за сутки.

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