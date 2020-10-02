Перед выходными утром Киев парализовали огромные пробки. Какие дороги самые загруженные

Сегодня утром, 2 октября, Киев традиционно стоит в масштабных утренних пробках. О том, какие дороги стоит объезжать, расскажут Українські Новини со ссылкой на данные онлайн-сервиса Google Maps.

Так, согласно данным сервиса, по состоянию на 9:25 на Правом берегу Киева самой загруженной является улица Борщаговская, а также соседние - Гарматная, Нежинская и Николая Голего.

Пробки в Киеве утром

Также неподалеку от Национального цирка Украины пробки наблюдаются по проспекту Победы, также в районе станций метро "Берестейская", "Святошин" и "Житомирская".

Пробки на Святошине

Кроме того, традиционные огромные пробки сковали Набережное шоссе, улицу Набережно-Крещатицкую, Набережно-Рыбальскую и Гаванский мост. Отметим, что весь Подол "тянется" в масштабных заторах.

Пробки на Набережном шоссе

В центре столицы медленно двигаются автомобили по бульвару Тараса Шевченко, Бессарабской площади, улице Бассейной, Крещатику и бульвару Леси Украинки.

Пробки в Киеве. Карта: Google Maps

В Голосеевском районе по возможности водителям желательно объезжать Голосеевский проспект, где авто двигаются со скоростью 3-5 км/ч.

А на Левом берегу масштабных заторов утром не наблюдается, лишь немного загружен проспект Юрия Гагарина.

Как сообщали Українські Новини, правительство намерено построить Киевскую обходную дорогу (КОД) в рамках проекта "Большая стройка" в 2021 году.

Кроме того, Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom, оставив позади известную городскими заторами столицу Мексики – 20-миллионный Мехико.

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