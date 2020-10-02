подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
02 октября 2020, пятница, 09:52 283 Карта
Общество 2020-10-02T09:52:40+03:00
Українські Новини
Перед выходными утром Киев парализовали огромные пробки. Какие дороги самые загруженные

Перед выходными утром Киев парализовали огромные пробки. Какие дороги самые загруженные

Анна Рудык
Пробки, Google maps, Пробки в Киеве, Пробки в столице
Пробки в Киеве. Карта: Google Maps
Пробки в Киеве. Карта: Google Maps

Сегодня утром, 2 октября, Киев традиционно стоит в масштабных утренних пробках. О том, какие дороги стоит объезжать, расскажут Українські Новини со ссылкой на данные онлайн-сервиса Google Maps.

Так, согласно данным сервиса, по состоянию на 9:25 на Правом берегу Киева самой загруженной является улица Борщаговская, а также соседние - Гарматная, Нежинская и Николая Голего.

Пробки в Киеве утромПробки в Киеве утром

Также неподалеку от Национального цирка Украины пробки наблюдаются по проспекту Победы, также в районе станций метро "Берестейская", "Святошин" и "Житомирская".

Пробки на СвятошинеПробки на Святошине

Кроме того, традиционные огромные пробки сковали Набережное шоссе, улицу Набережно-Крещатицкую, Набережно-Рыбальскую и Гаванский мост. Отметим, что весь Подол "тянется" в масштабных заторах.

Пробки на Набережном шоссеПробки на Набережном шоссе

В центре столицы медленно двигаются автомобили по бульвару Тараса Шевченко, Бессарабской площади, улице Бассейной, Крещатику и бульвару Леси Украинки.

Пробки в Киеве. Карта: Google MapsПробки в Киеве. Карта: Google Maps

В Голосеевском районе по возможности водителям желательно объезжать Голосеевский проспект, где авто двигаются со скоростью 3-5 км/ч.

А на Левом берегу масштабных заторов утром не наблюдается, лишь немного загружен проспект Юрия Гагарина.

Как сообщали Українські Новини, правительство намерено построить Киевскую обходную дорогу (КОД) в рамках проекта "Большая стройка" в 2021 году.

Кроме того, Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom, оставив позади известную городскими заторами столицу Мексики – 20-миллионный Мехико.

Больше новостей о: Пробки Google maps Пробки в Киеве Пробки в столице

В среду утром Киев "стоит" в огромных пробках. Как...
Киев сковали масштабные утренние пробки. Где самые...
Пробки в Киеве: куда автомобилистам не стоит ехать...
Киев "застыл" в масштабных утренних пробках. Какие...
В Украине всплеск заболеваемости коронавирусом — 4 633 новых случая за сутки
Сегодня 205-й день карантина: какие ограничения действуют в эпидзонах
Новости
Рубль в конце рабочей недели обвалился 11:15
Бойкотировать предвыборную "чернуху" и не распространять фейки, - обращение НСЖУ 11:11
Молдова будет хранить свои запасы газа в украинских ПХГ 11:07
COVID-19 в Раде: Палица и Шуфрич заразились коронавирусом 10:53
Доллар перед выходными подскочил. Курс валют на 2 октября 10:47
больше новостей
Часть украинцев могут выйти на пенсию досрочно: кто имеет право на льготные выплаты 05:30 Инфографика
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
"Ощадбанк" продлил переселенцам срок действия платежных карт до ноября 16:19
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк возле мемориала воинам АТО. Скриншот: АНОНИМНО ЧЕРНИГОВ
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк у мемориала погибшим воинам АТО. Полиция составила админпротоколы 13:30
Мы не в СССР и не под Кремлем: Кравчук ответил Грызлову на ультиматумы 22:42
больше новостей
"Ощадбанк" продлил переселенцам срок действия платежных карт до ноября 16:19
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
САП сдерживает ход дела расследования НАБУ о причастности мэра Белой Церкви Геннадия Дикого к коррупционной схеме 17:46
Зеленский уволил Фокина за несправедливую оценку ситуации на Донбассе и в Крыму 13:35
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк возле мемориала воинам АТО. Скриншот: АНОНИМНО ЧЕРНИГОВ
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк у мемориала погибшим воинам АТО. Полиция составила админпротоколы 13:30
больше новостей
Антирекорд по заболеваемости коронавирусом растет несмотря на уменьшение тестирований
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok