В среду утром Киев "стоит" в огромных пробках. Какие дороги самые загруженные

Сегодня утром, 30 сентября, Киев парализовали традиционные масштабные пробки, которые охватили все районы столицы и пригород. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передают Українські Новини. Так, согласно данным сервиса, самым загруженным второй день подряд является проспект Любомира Гузара, а также улицы Гарматная, Николая Голего и Полевая. Самые загруженные улицы Киева утром Также парализовано движение и по проспекту Валерия Лобановского. Кроме того, масштабные пробки наблюдаются и на проспекте Победы - от станции метро "Политехнический институт" до "Житомирской". Пробки в Святошинском районе Между станциями метро "Сырец" и "Дорогожичи" по улице Щусева также затруднено движение транспорта. Пробки сковали также Большую Васильковскую и Короленковскую. Традиционно "стоит" утром в столице и Набережное шоссе, улица Набережно-Рыбальская, проспект Степана Бандеры. В пробках застряли и автомобили на мосту Патона, в районе станций "Левобережная", "Гидропарк", "Осокорки", "Позняки", "Славутич". Отметим, что улица Братиславская также попала в список самых загруженных в утро среды. Пробки на Братиславской Пробки на Левом берегу. Карта: Google Maps Голосеевский проспект также парализован заторами. Пробки в Киеве. Карта: Google Maps Как сообщали Українські Новини, правительство намерено построить Киевскую обходную дорогу (КОД) в рамках проекта "Большая стройка" в 2021 году. Кроме того, Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom, оставив позади известную городскими заторами столицу Мексики – 20-миллионный Мехико.