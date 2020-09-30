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Круглый стол: "Механизмы ликвидации и реорганизации районных советов"

30 сентября 2020, среда, 09:31 1666 Карта
Общество 2020-09-30T09:33:36+03:00
Українські Новини
В среду утром Киев "стоит" в огромных пробках. Какие дороги самые загруженные

В среду утром Киев "стоит" в огромных пробках. Какие дороги самые загруженные

Анна Рудык
Пробки, Google maps, Пробки в Киеве, Пробки в столице
Пробки в Киеве. Карта: Google Maps
Пробки в Киеве. Карта: Google Maps

Сегодня утром, 30 сентября, Киев парализовали традиционные масштабные пробки, которые охватили все районы столицы и пригород. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передают Українські Новини.

Так, согласно данным сервиса, самым загруженным второй день подряд является проспект Любомира Гузара, а также улицы Гарматная, Николая Голего и Полевая.

Самые загруженные улицы Киева утромСамые загруженные улицы Киева утром

Также парализовано движение и по проспекту Валерия Лобановского. Кроме того, масштабные пробки наблюдаются и на проспекте Победы - от станции метро "Политехнический институт" до "Житомирской".

Пробки в Святошинском районеПробки в Святошинском районе

Между станциями метро "Сырец" и "Дорогожичи" по улице Щусева также затруднено движение транспорта.

Пробки сковали также Большую Васильковскую и Короленковскую.

Традиционно "стоит" утром в столице и Набережное шоссе, улица Набережно-Рыбальская, проспект Степана Бандеры.

В пробках застряли и автомобили на мосту Патона, в районе станций "Левобережная", "Гидропарк", "Осокорки", "Позняки", "Славутич". Отметим, что улица Братиславская также попала в список самых загруженных в утро среды.

Пробки на БратиславскойПробки на Братиславской

Пробки на Левом берегу. Карта: Google MapsПробки на Левом берегу. Карта: Google Maps

Голосеевский проспект также парализован заторами.

Пробки в Киеве. Карта: Google MapsПробки в Киеве. Карта: Google Maps

Как сообщали Українські Новини, правительство намерено построить Киевскую обходную дорогу (КОД) в рамках проекта "Большая стройка" в 2021 году.

Кроме того, Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom, оставив позади известную городскими заторами столицу Мексики – 20-миллионный Мехико.

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