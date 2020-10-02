У трех знаков зодиака возможны трудности сегодня, — астролог

В то время, как в четверг удачный день был у Близнецов, Козерогов и Водолеев, сегодня Тельцов, Стрельцов и Рыб будут сопровождать трудности. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в пятницу, 2 октября, расскажут Українські Новини.

Телец

Тельцов ждет не самый благоприятный день, многое будет раздражать. Окружающие могут провоцировать представителей знака на конфликты и ссоры. Потому звезды советуют проявлять выдержку и не идти на поводу у эмоций, иначе несдержанность станет причиной испорченных отношений. В пятницу доверяйте своему мнению и поступайте так, как подсказывает интуиция.

Стрелец

В пятницу не все будет складываться в пользу Стрельцов, что будет напрягать и нервировать. Несмотря на то, что представители этого знака будут полны сил, они не смогут успешно справиться со всеми делами, ведь втечение дня предстоит решать не только свои вопросы, но и заниматься чужими проблемами. Также в пятницу Тельцов не все будет устраивать в поведении других.

Рыбы

Не все дела будут развиваться так, как Рыбы планировали. В пятницу звезды советуют позволить всему идти своим чередом. Также не следует зацикливаться на чем-либо. Чтобы избежать рутины в делах, можно заняться тем, что больше по душе, однако следует помнить, что близкие в этот день ждут внимания. В первой половине можно решать рабочие вопросы, а после полудня лучше посвятите время отдыху.

Как сообщали Українські Новини, астролог Павел Глоба рассказал, что ждет всех знаков зодиака в октябре.

Ранее сообщалось о том, какие астрономические явления ожидаются в октябре.

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